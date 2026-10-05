Alexandru Sautner, în lacrimi la Furnicuțele. Ce i-a mărturisit lui Cătălin Măruță

Alexandru Sautner, în lacrimi la Furnicuțele. Ce i-a mărturisit lui Cătălin Măruță
Galerie Foto 5
Alexandru Sautner, cu ochii în lacrimi /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Alexandru Sautner este unul dintre bucătarii de succes din România. Are succes în domeniul HoReCa, iar pe lângă asta a reușit să cucerească și publicul din poziția de jurat la Chefi la Cuțite. Acum are o viață bună, nu îi lipsește nimic și se bucură de celebritate. Însă, în urmă cu ani de zile, lucrurile nu erau prea roz pentru el. Celebrul chef a vorbit cu lacrimi în ochi despre copilăria grea pe care a avut-o.

În cea mai recentă ediție a emisiunii Furnicuțele invitat a fost chef Alexandru Sautner. Printre altele, acesta a vorbit despre copilăria sa și începuturile carierei. Bucătarul a rememorat momentele grele prin care a trecut, iar acest lucru l-a emoționat până la lacrimi.

Alexandru Sautner, cu ochii în lacrimi la Furnicuțele /Foto: Captură Antena 1

Alexandru Sautner, mărturisiri dureroase

Alexandru Sautner și-a deschis sufletul în cadrul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță și a mărturisit că provine dintr-o familie în care lipsurile au existat din plin. Copilăria și adolescența au fost marcate de multe momente grele, însă tocmai aceste momente l-au ambiționat și l-au făcut să muncească din greu pentru a reuși în viață.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Celebrul chef a rememorat un episod din adolescență, care l-a marcat profund, dar care l-a și ambiționat. Cu ochii în lacrimi, acesta a vorbit despre perioada în care familia lui s-a mutat în Drobeta Turnu Severin. În prima zi de școală, Alexandru Sautner a simțit că intră în pământ de rușine pentru că a mers la școală cu ciorapi de lână. Ei bine, acelea a fost momentul în care și-a promis că o să facă tot ce îi stă în putință pentru a-și depăși condiția.

„Din momentul în care am ajuns în Germania să spăl vase, de atunci am început să îmi susțin familia 100%. Tata, mama nu au mai avut nevoie de bani, pentru că le trimiteam eu, din puținul meu. Din `91 mi-am susținut familia necondiționat până în ziua de astăzi, pentru că știu cât s-au chinuit cu noi, fiind o familie săracă.

La un moment dat, a fost un declic în viața mea, între 14 și 15 ani. La 14 ani, m-am mutat în Turnu Severin, la Liceul Economic. Am ajuns la liceu cu ciorapi de lână. M-am pus în ultimul rând, pentru că nu voiam să mă vadă nimeni. Mi-am dat seama cât de sărac sunt. Mi-am propus să îmi iau o pereche de blugi și am muncit două luni, de dimineață până seara, la săpat de vie. Vara aia mi-a dat putere să fac de toate ca să scap de sărăcie”, a povestit chef Alexandru Sautner, cu ochii în lacrimi.

 

CITEȘTE ȘI:

Alexandru Sautner a dat iama-n tarabele cu zarzavaturi. Juratul de la Chefi la cuțite schimbă meniul de Paște

Nume greu în HoReCa, acum vedetă TV! Chef Alexandru Sautner: “Nu ascund, îmi plac banii”

 

Foto: Instagram, captură Antena 1

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Vanessa, surpriză romantică pentru Bogdan de la Ploiești. L-a dus în locul unde a început povestea lor de dragoste
Vanessa, surpriză romantică pentru Bogdan de la Ploiești. L-a dus în locul unde a început povestea lor de dragoste
Imagine rară cu fiica lui Constantin Enceanu. Cum arată Cătălina: ”Este viața mea!”
Imagine rară cu fiica lui Constantin Enceanu. Cum arată Cătălina: ”Este viața mea!”
Dany Boy de la Insula Iubirii, prima reacție după acuzațiile aduse de Mădălina Maricuț: ”De ce după 2 ani se trezește să dezgroape morții?”
Dany Boy de la Insula Iubirii, prima reacție după acuzațiile aduse de Mădălina Maricuț: ”De ce după 2 ani se trezește să dezgroape morții?”
Claudiu de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru foștii săi colegi. Motivul pentru care a răbufnit: ”Chiar nu mai rezist!”
Claudiu de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru foștii săi colegi. Motivul pentru care a răbufnit: ”Chiar nu mai rezist!”
Frankie de la Insula Iubirii are două fetițe. Imagini rare cu fiicele ispitei de la Antena 1
Frankie de la Insula Iubirii are două fetițe. Imagini rare cu fiicele ispitei de la Antena 1
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Mediafax
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. A fost jurnalist și ambasadorul României la Paris
Gandul.ro
Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. A fost jurnalist și ambasadorul României la Paris
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Adevarul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Cine este Luca Niculescu, pe care președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pentru funcția de premier
Digi24
Cine este Luca Niculescu, pe care președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pentru funcția de premier
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Mediafax
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii”
Click.ro
Ce frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
go4it.ro
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. A fost jurnalist și ambasadorul României la Paris
Gandul.ro
Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. A fost jurnalist și ambasadorul României la Paris
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Mediafax Italia
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Mediafax Spania
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.