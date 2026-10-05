Alexandru Sautner, în lacrimi la Furnicuțele. Ce i-a mărturisit lui Cătălin Măruță

Alexandru Sautner este unul dintre bucătarii de succes din România. Are succes în domeniul HoReCa, iar pe lângă asta a reușit să cucerească și publicul din poziția de jurat la Chefi la Cuțite. Acum are o viață bună, nu îi lipsește nimic și se bucură de celebritate. Însă, în urmă cu ani de zile, lucrurile nu erau prea roz pentru el. Celebrul chef a vorbit cu lacrimi în ochi despre copilăria grea pe care a avut-o.

În cea mai recentă ediție a emisiunii Furnicuțele invitat a fost chef Alexandru Sautner. Printre altele, acesta a vorbit despre copilăria sa și începuturile carierei. Bucătarul a rememorat momentele grele prin care a trecut, iar acest lucru l-a emoționat până la lacrimi.

Alexandru Sautner, mărturisiri dureroase

Alexandru Sautner și-a deschis sufletul în cadrul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță și a mărturisit că provine dintr-o familie în care lipsurile au existat din plin. Copilăria și adolescența au fost marcate de multe momente grele, însă tocmai aceste momente l-au ambiționat și l-au făcut să muncească din greu pentru a reuși în viață.

Celebrul chef a rememorat un episod din adolescență, care l-a marcat profund, dar care l-a și ambiționat. Cu ochii în lacrimi, acesta a vorbit despre perioada în care familia lui s-a mutat în Drobeta Turnu Severin. În prima zi de școală, Alexandru Sautner a simțit că intră în pământ de rușine pentru că a mers la școală cu ciorapi de lână. Ei bine, acelea a fost momentul în care și-a promis că o să facă tot ce îi stă în putință pentru a-și depăși condiția.

„Din momentul în care am ajuns în Germania să spăl vase, de atunci am început să îmi susțin familia 100%. Tata, mama nu au mai avut nevoie de bani, pentru că le trimiteam eu, din puținul meu. Din `91 mi-am susținut familia necondiționat până în ziua de astăzi, pentru că știu cât s-au chinuit cu noi, fiind o familie săracă. La un moment dat, a fost un declic în viața mea, între 14 și 15 ani. La 14 ani, m-am mutat în Turnu Severin, la Liceul Economic. Am ajuns la liceu cu ciorapi de lână. M-am pus în ultimul rând, pentru că nu voiam să mă vadă nimeni. Mi-am dat seama cât de sărac sunt. Mi-am propus să îmi iau o pereche de blugi și am muncit două luni, de dimineață până seara, la săpat de vie. Vara aia mi-a dat putere să fac de toate ca să scap de sărăcie”, a povestit chef Alexandru Sautner, cu ochii în lacrimi.

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Foto: Instagram, captură Antena 1