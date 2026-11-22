Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme severă, valabile până marți, 24 noiembrie. Meteorologii anunță ninsori abundente și viscol la munte, vânt puternic în numeroase regiuni și o răcire accentuată a vremii în toată țara.

Informarea meteorologică intră în vigoare duminică, 22 noiembrie, la ora 22:00, și este valabilă până marți, 24 noiembrie, la ora 20:00.

În cea mai mare parte a țării sunt așteptate precipitații moderate, cu acumulări de 10-15 litri pe metru pătrat. În jumătatea de vest a țării și în zonele montane, pe arii restrânse, cantitățile de precipitații vor ajunge la 20-40 l/mp.

La munte și în nordul Moldovei vor predomina treptat ninsorile. În Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare începând de luni după-amiază.

Stratul de zăpadă va ajunge la 10-30 de centimetri la munte, în timp ce în unele zone deluroase din centrul și nordul țării se vor depune între 2 și 6 centimetri.

Cod galben de ninsori viscolite în Carpații Meridionali

Prima atenționare cod galben intră în vigoare duminică, 22 noiembrie, la ora 22:00, și este valabilă până luni, 23 noiembrie, la ora 12:00.

În cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt prognozate ninsori însemnate cantitativ, cu depunerea unui strat de zăpadă de 10-15 centimetri, izolat chiar 25 de centimetri. Vântul va sufla cu viteze de 70-100 km/h, viscolind ninsoarea.

În sudul Banatului sunt așteptate ploi abundente, cu acumulări de 25-30 l/mp și, izolat, de până la 40 l/mp.

Cod portocaliu de viscol. Rafale de până la 120 km/h

Luni, 23 noiembrie, între orele 12:00 și 23:00, vor fi în vigoare două avertizări cod galben și una cod portocaliu.

Codul portocaliu vizează Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri. Aici, vântul va atinge viteze de 100-120 km/h, provocând viscol puternic și reducând vizibilitatea sub 50 de metri.

Un cod galben de ninsori viscolite va afecta Carpații Occidentali, Meridionali și de Curbură, unde se va depune un strat de zăpadă de 5-10 centimetri, iar rafalele vor atinge 60-90 km/h.

O altă avertizare cod galben de vânt vizează vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și Dobrogea. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h.

Potrivit ANM, intensificările vântului vor continua luni și marți în cea mai mare parte a țării, cu rafale de 40-60 km/h, iar la altitudini mari vor depăși 80-100 km/h.

Vremea se va răci accentuat luni în jumătatea de nord a țării, iar marți și în regiunile sudice. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă.

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