Iarna își face simțită prezența în mai multe zone montane din România. Potrivit prognozei AccuWeather pentru Predeal, ninsorile își vor face apariția încă de la începutul săptămânii viitoare, în timp ce meteorologii ANM anunță că la altitudini mari precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

După o perioadă cu temperaturi mai blânde pentru finalul lunii noiembrie, vremea se răcește accentuat în zonele montane. La Predeal sunt prognozate mai multe episoade de ninsoare și lapoviță în următoarele zile, iar condiții similare sunt așteptate și în alte localități aflate la altitudini ridicate din România.

Predeal intră în decor de iarnă

Potrivit prognozei AccuWeather, săptămâna viitoare începe cu vreme rece în stațiunea montană Predeal.

Luni, 23 noiembrie, sunt așteptate precipitații mixte, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, în condițiile unor temperaturi cuprinse între 2 și -7 grade Celsius.

Marți, 24 noiembrie, precipitațiile se transformă în ninsoare, iar temperaturile rămân negative, cu o maximă de -5 grade și o minimă de -8 grade. Ninsorile continuă și miercuri, 25 noiembrie, când termometrele nu vor indica mai mult de -3 grade Celsius pe timpul zilei.

După o scurtă ameliorare a vremii, începutul lunii decembrie aduce noi episoade de precipitații. Pentru 1 decembrie sunt estimate precipitații mixte, iar pe 3 decembrie prognoza indică din nou ninsoare și temperaturi care pot coborî până la -7 grade Celsius în timpul nopții.

Șanse mari de ninsoare și în alte localități montane

Evoluția vremii prognozată pentru Predeal sugerează condiții favorabile pentru ninsoare și în alte stațiuni situate la altitudini ridicate, precum Sinaia, Bușteni, Azuga, Borșa sau în alte localități din zonele montane ale Carpaților.

De altfel, ANM a anunțat în ultimele informări că în zonele montane înalte sunt așteptate ninsori și depuneri de zăpadă, în special la altitudini mari. Meteorologii precizează că la peste 1.700 de metri precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, iar pe alocuri se poate depune un nou strat de zăpadă.

ANM confirmă revenirea condițiilor de iarnă la munte

Potrivit meteorologilor, răcirea vremii favorizează apariția fenomenelor specifice sezonului rece în masivele montane. În nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali sunt așteptate ninsori, iar la altitudini mari vântul va avea intensificări, ceea ce poate accentua senzația de frig și poate crea condiții de iarnă autentică.

Astfel, primele zile ale săptămânii viitoare ar putea aduce peisaje de iarnă în mai multe stațiuni montane din România. Predeal se numără printre localitățile unde prognoza indică cel mai clar revenirea ninsorilor, cu temperaturi negative și mai multe zile consecutive în care fulgii de zăpadă sunt așteptați să își facă apariția.

CITEŞTE ŞI: România, amenințată de un nou ciclon! Când își va face simțită prezența: „Mai puternic decât cel pe care l-am avut”

România, lovită de un val de aer polar începând cu 22 noiembrie. Strat de zăpadă de 10 centimetri