Se pare că meseria de prezentatoare TV îi ocupă mult timp Irinei Fodor, motiv pentru care vedeta a ajuns să se vadă doar 6 luni pe an cu soțul ei. Răzvan Fodor a mărturisit că a devenit un tată full-time, dar că acest rol nu mai este la fel de greu de când fiica lui a crescut. Află mai multe detalii!

Irina Fodor petrece jumătate de an departe de casă atunci când filmează proiectele sale de la Antena 1. Este prezentatoarea emisiunilor „Asia Express” și „Chefi la cuțite”, care a beneficiat anul acesta și de o miniediție cu copii – „Chefi la cuțite – Viitorul are gust”.

Irina și Răzvan Fodor se văd tot mai puțin

În cadrul unui interviu, Răzvan Fodor a vorbit despre relația cu soția sa. Actorul și prezentatorul TV a mărturisit că, atunci când Irina are filmări, apucă să o vadă doar 20 de minute pe zi, dimineața.

Este singurul moment în care pot profita unul de prezența celuilalt și pot sta de vorbă. Răzvan a mărturisit că zilele de filmări pentru „Chefi la cuțite” durează până în noapte și că, de cele mai multe ori, Irina Fodor ajunge acasă la ora 2:00.

„Nu e acasă. Irina e într-un sezon nou de Chefi, care durează… A început pe la vreo 15 septembrie și se termină pe 18 decembrie, ceva de genul ăsta. Dar eu sunt bine, pentru că suntem în al cincilea an de când am luat în plin treaba asta de părinte full-time și nah, mă descurc, n-avem ce să facem. E și fata mai mare acum”, a povestit Răzvan Fodor pentru WOWbiz.

Irina Fodor, plecată 6 luni pe an de acasă

Proiectele pe care le are o țin ocupată multe ore din zi. Răzvan Fodor a mărturisit că, pentru a filma „Asia Express” an de an, Irina pleacă două luni legate de acasă. Pentru restul proiectelor filmează aproximativ 4 luni, dar este nevoită să petreacă multe ore pe zi pe platourile Antenei 1.

„Păi îți spun eu, un sezon lung de Chefi la cuțite durează vreo două luni jumătate, sezonul de Asia Express durează două luni în cap și încă un sezon scurt de Chefi care durează o lună și jumătate. Cam pe acolo, sunt șase luni, da. Din care două nu-i acasă. Dar celelalte trei luni și jumătate–patru luni vine acasă, dar noi n-o vedem, că ea vine la ora 2.00 noaptea. Eu stau cu ea cam 20 de minute dimineață la o cafea și la câteva vorbe. Că se întoarce la muncă. Ăsta este programul, n-ai ce să faci. Cealaltă variantă era să lucrăm în morării și panificații și atunci nu ne văitam, dar atunci ne văităm de altceva. Nu știu, că avem făină-n nas. Nah, riscurile meseriei”, a mai spus actorul.

Răzvan Fodor, tată full-time

Cât timp Irina este plecată de acasă, actorul a mărturisit că el este cel care se ocupă de casă și de fiica lor. Are grijă să o ducă sau să o aducă de la școală, să facă toate cumpărăturile necesare în casă și să gătească.

„De ani de zile sunt în zona asta de domestic style și îmi place ce fac. Îmi place să gospodăresc. Mult spus, mici chestii pe lângă casă. Mă mai urc repede în mașină, duc copilul dacă plouă, iau copilul de la înot, du-o, las-o la metrou. Mâine poate să vină că e vreme frumoasă, n-o mai lua. Pregătește-i masa. Trei–patru feluri de mâncare pe săptămână tot le fac. Sunt ca un fel de mic antreprenor, dar pe familie, ca să zic”, a mai declarat Răzvan Fodor pentru sursa citată.

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