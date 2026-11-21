„Este o lume pe care vreau să o cunosc. La biserică am fost”, a declarat Răsfăţata Universului, cum este cunoscută în mediul online, în cadrul emsiunii CANCAN EXCLUSIV. Dorina Nedelcu, pe numele real, a vorbit deschis despre posibilitatea de a ajunge să facă videochat, dar şi despre vedetele din România care ar activa deja în această industrie, însă preferă să nu recunoască public.

Dorina a povestit şi despre câteva discuţii pe care le-a avut cu Daniela Crudu, de la care a aflat că inclusiv femeile aflate în etate aleg să facă videochat, unele dintre ele având preferinţe şi jocuri mai puţin obişnuite în faţa camerelor.

„Dacă o să fac, o fac pentru bani”

De ce ajung tot mai multe femei să aleagă această industrie? Răsfăţata Universului are propria explicaţie şi arată cu degetul către bărbaţi. În opinia ei, femeile ajung să caute validare şi apreciere în altă parte pentru că partenerii lor nu le mai cuceresc, nu le mai oferă flori, nu le mai fac să se simtă dorite şi apreciate. Întreaga esmisiune poate fi urmărită pe canalul de YouTube CANCAN, duminică, de la ora 18.00, în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV, moderată de Raluca Bădică.

CANCAN: Ai fost asociată vreodată, o să te întreb direct, cu rețelele astea de socializare pentru adulți?

Răsfăţata Universului: Că sunt videochetistă? Mi-ar fi plăcut să fac videochat. Ce este așa rău să stai în fața unui ecran și să faci niște bani, că stai în fundul gol sau nu stai în fundul gol? Daniela Crudu îmi povestea că sunt și femei foarte în vârstă care se joacă ba cu castraveții, ba cu una, ba cu alta. Ce ai vrea tu să te faci când o să fii mare? Îi pun o întrebare fetiței tale interioare.

CANCAN: Cântăreață, sincer. Mi-am dorit mult.

Răsfăţata Universului: Și eu mi-am dorit foarte mult să cânt. Generația asta care a luat drumul ușor către OnlyFans, ce se mai face? Ele nu știu ce să se mai facă atunci când o să fie mari. Mamă nu vor, pentru că sunt bătute, lăsate și abandonate. Neveste nu vor, pentru că sunt înșelate. Nu mai bine îmi pun eu niște sânuci și niște bucuțe și mă iubește Ion din America? Care, ce crezi? Ăla știe să mă valideze. Ăla știe să mă respecte. Ăla, chiar dacă am un ochi șui, strabism și nasul mare, el mă vede cea mai frumoasă femeie. Bărbatul meu de acasă îl calc, îl spăl, îl țin pe banii mei, îi plătesc chiria și îmi spune că sunt proastă. Da, da. Femeile fac videochat în România pentru că voi, bărbați, nu le mai validați, nu le mai cuceriți, nu le mai duceți flori, nu le mai…

CANCAN: Ai avut vreo tentativă, să zic așa, în momentele alea de disperare sau nu?

Răsfăţata Universului: Nu. Dar o să vizitez studioul de videochat al Mariei Boroghina. O să-l vizitez. A fost la mine în podcast. Am chemat-o să-mi explice exact care este treaba cu videochatul, de ce, pentru ce. Mi-a răspuns la toate întrebările și am zis că vreau să vin. Vreau să-i vizitez studioul. De ce nu? Este o lume pe care vreau să o cunosc. La biserică am fost.

CANCAN: Dar ai face ceva sau nu ai spune niciodată nu?

Răsfăţata Universului: Dacă o să fac, o fac pentru bani. Să zicem că de mâine îmi cad toate variantele și rămân în stradă cu fiul meu. Pentru fiul meu, rup capul la toată lumea și fac tot ce este de făcut. Sunt mamă. Cine dă cu piatra mai bine să vină să mă întrebe cum am făcut. Cum m-am ridicat. Și poate este o oportunitate pentru toată lumea. Dacă vreodată în viața asta o să ajung să fac videochat, OnlyFans, oricum se află. Că sunt multe vedete în videochat. Ele nu zic, dar sunt. Deci știu multe vedete din România care fac asta pe ascuns. Unele dintre ele își asumă și bravo lor. Dacă vreodată o să ajung să fac videochat, vreau să fiu cea mai bună videochetistă, să câștig premii. Că vezi că se fac conferințe, câștigi premii, câștigi bani.

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