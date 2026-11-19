„Și-a dat seama cât de zero valoare are în fața bărbaților” este afirmația tranșantă făcută de Dorina, cunoscută drept „Răsfățata Universului”, despre Mira. În cadrul emisiunii CANCAN PE INSULĂ, aceasta a analizat comportamentul fostei concurente și a vorbit despre experiențele sentimentale care ar fi influențat parcursul tinerei în show.

Dorina a făcut referire la relația pe care Mira a avut-o cu Ian înainte de participarea la Insula Iubirii, pe care a descris-o drept una toxică și disfuncțională. În opinia sa, tânăra își dorește foarte mult afecțiune din partea unui bărbat, iar acest lucru ar explica apropierea rapidă de Jaguar și faptul că ar fi ajuns să se îndrăgostească de el în doar câteva zile.

„Niciunul dintre ceilalți bărbați, dintre toate ispitele care erau acolo, nu s-ar fi umilit să o bage în seamă pe Mira”

Nici Jaguar nu a scăpat de comentariile sale. Dorina a susținut că ispita masculină nu ar fi vrut să părăsească emisiunea fără să bifeze o apropiere cu una dintre concurente. Mai mult, aceasta a făcut o comparație ironică între Jaguar și un clovn de circ, pentru a sublinia felul în care îl percepe pe acesta.

CANCAN: Mira, iată că a ieșit și a spus că poveștile potrivit cărora era disperată după Jaguar și îl sufoca nu prea erau adevărate. Totul ar fi reieșit, cumva, din montaj. De-abia așteaptă să se termine emisiunea pentru a spune adevărul. La televizor se vede acum o variantă a Mirei disperată după Jaguar și un Jaguar care îi spune: «Mai lasă-mă în pace, că m-ai sufocat!»

Kennya: La Insula Iubirii a avut și o iubită, așa am auzit.

Răsfățata Universului: Viețile lor, ce au ei acasă, nu este treaba noastră. Ei joacă acolo un rol. E normal ca, în calitate de ispită, să-ți asumi și ce ai acasă, și ce este în emisiune. Asta e clar, de-aia vii. Fetița asta de la Brăila este o fetiță foarte chinuită. Dacă mă întrebi puțin despre tipologia ei, este o tipă care își dorește foarte mult să simtă afecțiune din partea unui bărbat. Jaguarul n-a vrut să plece din Insula Iubirii fără să bifeze și el o domnișoară. Mira, draga de ea, a fost o căprioară trimisă la vânătoare fără două picioare din spate. Adică avea doar picioarele din față și a intrat șchiopătând în insulă, pentru că venea dintr-o relație foarte toxică cu acest domn, nu știu cum îl cheamă. Mira cu Ian. Disfuncțională total relația. Ea, mititica, vai de capul ei, s-a îndrăgostit de Jaguar. Deci tu poți să-ți dai seama câtă traumă emoțională are această fată, dacă ea s-a îndrăgostit în două zile de Jaguar. Raluca, tu te-ai îndrăgosti de clovnul de la circ? Tu te-ai îndrăgosti de clovnul de la circ? Nu! Păi și atunci ce mă mai întrebi? Dar Mira, la orice purtător de p**** s-ar fi îndrăgostit acolo și ar fi zis «Bună, Mira!», leșina Mira, pentru că ea nu e obișnuită să o bage cineva în seamă.

Kennya: Păi nu o băga acasă?

Răsfățata Universului: Nu, mă, nu. Draga de ea e chinuită. Ea acolo a învățat. În alea trei-patru-cinci zile, cât a stat până când a fost eliminată, și-a dat seama cât de zero valoare are în fața bărbaților și că trebuie să fie un pic mai… Are mult de lucru cu ea, Mira. E și tânără, mă, câți ani are? Jaguarul era cel mai potrivit pentru Mira, pentru că niciunul dintre ceilalți bărbați, dintre toate ispitele care erau acolo, nu s-ar fi umilit să o bage în seamă pe Mira. Niciodată. Ea arată bine, dar, draga de ea, era de pe altă planetă. Din cauza traumelor.”

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