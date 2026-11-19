Oana Ioniță și Florin Budnaru par să fi îngropat definitiv securea războiului după ani întregi de scandaluri și tensiuni. Fosta bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor” a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că prioritatea ei numărul unu este fiul său și că încearcă să-i demonstreze fostului soț că este o mamă bună și implicată. Mai mult, coregrafa este dispusă să lase orgoliul la o parte și să se așeze la aceeași masă cu Florin Budnaru, numai să fie liniște. Acum, na… dacă face bine sau nu, cititorii vor decide!

Oana Ioniță a mărturisit că divorțul și scandalurile cu fostul soț n-au fost deloc ușor de dus și că întreaga familie a avut de suferit. Coregrafa a dezvăluit că încă se luptă să-i demonstreze bărbatului cu care are un băiețel că este cea mai bună mamă și că își dorește să aibă o relație civilizată cu el, măcar de dragul copilului. Ba mai mult, fosta bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor” a recunoscut că a trecut prin schimbări majore și că s-a lovit de o mulțime de situații neplăcute. Pe scurt, după atâtea tensiuni și lovituri primite de la viață, Oana încearcă să lase războiul în urmă și să-și găsească liniștea.

„Momentan, interesul nostru comun este Maxim. Dacă sunt dispusă să stau cu fostul soț la aceeași masă? Acum depinde și cât de mare este masa la care ne-am așeza. În viață, plătim mereu câte ceva pentru a câștiga altceva: experiență de viață, înțelepciune, maturitate. Iar schimbările nu vin niciodată ușor. Tuturor ne-a fost greu: și mie, și lui Max, și Isei și, cu siguranță, și lui Florin. Încă mă lupt să demonstrez că sunt cea mai bună mamă pentru copiii mei în ochii fostului meu soț. Mie însămi mi-am demonstrat deja ce pot, iar acum provocările sunt adolescența Isei, balurile și programul încărcat al copiilor. Dar ne descurcăm”, a declarat Oana pentru CANCAN.RO.

Visează să fie din nou mireasă!

Fosta bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor” a recunoscut că încă nu și-a găsit un nou iubit, dar nici nu are de gând să renunțe la dragoste. Oana Ioniță a mărturisit că, după un divorț cu scântei și ani întregi de scandaluri, încă mai crede în iubirea adevărată. Ba mai mult, coregrafa este gata să îmbrace din nou rochia de mireasă dacă îi iese în cale bărbatul potrivit.

„Eu sunt și femeia, și bărbatul din viața mea acum. Repar, dau cu mătura, mă cert în trafic sau cos, deci sunt bine! Cred că am avut parte de o nuntă ca în povești și, probabil, dacă va mai exista vreodată momentul să spun «da», poate o voi face. Cu siguranță, însă, va mai trece ceva timp!”, a mai mărturisit coregrafa.

Oana Ioniță și-a schimbat viața

Până își găsește un nou partener, Oana Ioniță nu stă să plângă după iubire, ci își vede de viață și de pasiunile ei. Coregrafa a dezvăluit că s-a înscris la nu unul, ci două programe de masterat în paralel, la UNATC. Fosta bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor” a mărturisit că îi place la nebunie să fie din nou pe băncile facultății. Dragostea mai poate aștepta, dar studiile nu!

„Viața mea se schimbă mereu, treptat, în funcție de etapele vieții, de dorințele și visele mele, dar și de provocările care apar. M-am întors pe băncile facultății, la UNATC, unde urmez două programe de masterat în paralel și un modul psihopedagogic. Simt că, atunci când nu știu în ce direcție să o iau, o iau de la început. Este intens, provocator și aștept cu nerăbdare fiecare zi în care mă reîntâlnesc cu colegii. Cred că am dus lipsă de socializarea studențească acum 25 de ani”, a spus fosta „Bebelușă”.

Oana Ioniță și Florin Budnaru au pus punct căsniciei după zece ani petrecuți împreună. Numai că divorțul n-a venit deloc fără urmări! După despărțire, fiul lor, Maxim, a rămas în grija tatălui, iar fosta balerină își poate vedea băiețelul doar în baza unui program stabilit de instanță.

VEZI ȘI: Verdict decisiv după ani de conflicte între Oana Ioniță și fostul soț. Fiul de 11 ani, scos din mijlocul războiului!

După ani marcați de durere, e pregătită să iubească din nou. Oana Ioniță: „Trebuie să lupt pentru el”