Gabi Torje a acceptat provocarea Asia Express alături de Alin Alexuc, iar cei doi au reușit să câștige marele premiu după o aventură de peste două luni pe Drumul Mătăsii. Totuși, fostul fotbalist avea în minte un alt coleg de breaslă pe care și-ar fi dorit să îl aibă partener în această competiție.

Cei doi au petrecut peste 50 de zile în concurs și au ajuns în marea finală, unde s-au confruntat cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă. După o zi solicitantă, cu numeroase probe și provocări dificile, Gabi Torje și Alin Alexuc au reușit să se claseze pe primul loc și să plece acasă cu premiul cel mare în valoare de 30.000 de euro

Cu cine și-ar fi dorit Gabi Torje să meargă la Asia Express

Câștigătorul emisiunii a vorbit despre experiența trăită în cadrul show-ului de la Antena 1. Cu această ocazie, fostul internațional român a dezvăluit că, dacă nu ar fi făcut echipă cu Alin Alexuc, ar fi ales să plece în aventura asiatică alături de Gabi Tamaș.

Alegerea nu este întâmplătoare, mai ales că fostul fundaș a câștigat ediția anterioară a competiției, în care a participat împreună cu Dan Alexa. Totuși, pentru că Gabi Tamaș trecuse deja prin această experiență, Torje a fost nevoit să își găsească un alt partener.

În cele din urmă, colaborarea cu Alin Alexuc s-a dovedit a fi una inspirată. Cei doi au reușit să îmbine disciplina sportivilor cu optimismul, iar diferențele dintre personalitățile lor au contribuit la formarea unei echipe puternice în emisiune. Parcursul lor până în finală și victoria obținută pe Drumul Mătăsii au demonstrat cât de bine s-au înțeles și s-au coordonat în Asia.

„Cu Tamaș, dar Tamaș a fost deja și nu se poate repeta experiența. Ar mai fi câțiva cu care aș fi făcut față competiției, dar cu Alexuc cred că am făcut combo-ul cel mai bun. Am combinat utilul cu plăcutul, distracția cu disciplina și cred că a ieșit ceva drăguț”, a declarat Gabi Torje, la un eveniment.

CITEȘTE ȘI: Problema cu care se confruntă Gabi Torje după ce a câștigat Asia Express 2026: ”Poate mă ajutați cu un sfat”

Gabi Torje a „spart” deja marele premiu câștigat la Asia Express. Pe ce a cheltuit banii primiți de la Antena 1