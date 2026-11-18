Liliana Petrișor a cunoscut succesul în sport, fiind una dintre cele mai apreciate jucătoare de biliard din România, însă viața a purtat-o pe drumuri neașteptate. După ani în care a câștigat medalii și trofee, fosta campioană a ajuns într-o situație extrem de dificilă, în care a fost nevoită să lupte pentru supraviețuire. Acum, după ce a reușit să-și schimbe radical viața și s-a remarcat la Chefi la cuțite le-a transmis un mesaj emoționant celor care îi sunt alături în mediul online.

Liliana Petrișor a povestit la Chefi la cuțite că a petrecut doi ani în Gara de Nord din București, după ce a ajuns să trăiască pe străzi. Deși în trecut adunase peste 42 de medalii și trofee în cei zece ani de performanță sportivă, închiderea clubului în care activa a reprezentat începutul unei perioade dificile. S-a confruntat cu lipsuri, frig, foame și probleme cauzate de consumul de substanțe interzise.

Recent, fosta sportivă a revenit în atenția publicului după ce a participat la emisiunea culinară, unde și-a prezentat povestea în fața juraților. Impresionați de parcursul său, aceștia i-au oferit cuțitul de argint, un gest simbolic de apreciere.

„Sunt fostă campioană națională la biliard, cu un palmares destul de mare în spate, adică peste 42 de medalii și trofee. Timp de zece ani am luat tot, tot ce s-a putut am luat. Doar că na, clubul de biliard s-a închis, am ajuns în stradă, viața m-a dus către căi greșite. Numai nenorociri! Azi am venit să-mi descopăr încă o abilitate, pe lângă glumele de pe TikTok cu care mă prostesc eu. Că lumea zice că nu am curaj. Stați să vedeți ce curaj am”, a povestit Liliana Petrișor în timpul prezentării de la Chefi la cuțite.

Ce mesaj a transmis Liliana Petrișor

Liliana Petrișor este activă pe Tiktok, unde are o comunitate de peste 200.000 de oameni. Aceasta povestește detalii din viața sa și îi îndrumă pe urmăritorii săi spre o cale mai bună.

După ce s-a văzut la televizor, femeia a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre schimbările din viața sa și despre șansa de a o lua de la capăt. Ea le-a transmis urmăritorilor să nu renunțe la visurile lor și să aibă curajul să creadă într-un viitor mai bun.

„Se aștepta cineva vreodată că mai trec 10 ani în care eu să fiu ceea ce sunt în momentul ăsta? Eu nu. Stau și mă uit în fiecare zi la astea și mă minunez ce putere are Dumnezeu. Cum mi-a dat el mie șansa de a trăi. Putea să mă lase acolo, că la cât rău am făcut eu în viața ma, să știți că nu meritam, dar Dumnezeu a ales să treacă peste chestia asta, pentru că a știut că mă îndrept. Când spun m-am îndreptat, păi m-am îndreptat. Oameni buni, visați! Îndrăzniți să visați!”, a spus Liliana Petrișor, pe TikTok.

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