A fost campioană a României, dar a ajuns să doarmă doi ani în Gara de Nord! Povestea cutremurătoare de la Chefi la cuțite

A fost campioană a României, dar a ajuns să doarmă doi ani în Gara de Nord! Povestea cutremurătoare de la Chefi la cuțite
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O poveste de viață marcată de performanță, pierderi și încercări extrem de dificile va fi prezentată în noul sezon al emisiunii „Chefi la cuțite”. Printre cei care vor ajunge în fața juraților se numără Liliana Petrișor, o femeie de 46 de ani, cunoscută pentru rezultatele remarcabile obținute în biliard, dar a cărei existență a fost departe de a fi una lipsită de obstacole.

Deși publicul o va descoperi într-un concurs gastronomic, parcursul său personal este cel care promite să atragă atenția. În spatele unei cariere sportive impresionante se ascunde o perioadă în care Liliana a ajuns să piardă aproape tot ce construise, confruntându-se cu lipsurile, nesiguranța și dificultățile vieții pe stradă.

A fost campioană a României, dar a ajuns să doarmă doi ani în Gara de Nord

La 46 de ani, aceasta are în palmares peste 42 de medalii și trofee, fiind una dintre sportivele care au reușit să obțină numeroase titluri naționale la biliard. Timp de un deceniu, a participat la competiții importante și a reușit să se remarce prin rezultatele sale. Sportul i-a adus nu doar recunoaștere, ci și câștiguri financiare consistente, însă perioada de succes nu a durat pentru totdeauna.

Fără stabilitatea pe care o avusese până atunci, Liliana s-a trezit într-o situație extrem de vulnerabilă. Viața ei a luat o direcție neașteptată, iar problemele s-au acumulat până când a ajuns să nu mai aibă un loc în care să locuiască.

Una dintre cele mai dificile perioade din viața Lilianei a fost cea în care a trăit pe străzi. Timp de doi ani, Gara de Nord din București a fost locul în care și-a găsit adăpost, fiind nevoită să facă față unor condiții extrem de grele.

„Am peste 42 de medalii și trofee. Timp de 10 ani am participat la toate turneele și am cucerit tot ce s-a putut la biliard. Am câștigat mulți bani în perioada aceea. Dar clubul de biliard s-a închis, am rămas pe stradă și viața m-a dus către căi greșite. Doi ani de zile am dormit în Gara de Nord. Boli, foamete, lipsă de somn, lipsă de afecțiune… Prin toate am trecut acolo. Fac parte din acel 1% care a scăpat cu viață din așa ceva. Am fugit de la 14 ani de-acasă împreună cu sora mea. Ea s-a întors, eu, nu ”, a spus Liliana la Chefi la cuțite.

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