Ce meserie are fiica Danei Săvuică! Julie a surprins-o chiar și pe mama sa cu alegerea făcută: „Pentru mine a fost un șoc”

Ce meserie are fiica Danei Săvuică! Julie a surprins-o chiar și pe mama sa cu alegerea făcută: „Pentru mine a fost un șoc”
Galerie Foto 6
Ce meserie are fiica Danei Săvuică /Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Dana Săvuică este o prezență cunoscută pe scena mondenă, iar aceasta și-ar fi dorit ca fiica ei să îi calce pe urme și să își valorifice talentul artistic. Însă, se pare că Julie a decis să o apuce pe un drum total diferit. Tânăra nu și-a dorit să stea în lumina reflectoarelor și a decis să calce pe urmele bunicului său. Julie a ales o meserie inedită.

Recent, Dana Săvuică a mărturisit că își dorea ca fiica sa să urmeze cale artistică și să profite de calitățile vocale pe care le are. Însă, Julie a avut alte planuri și a fost atrasă de domeniul în care bunicul său a activat. Mai exact, aceasta și-a construit o carieră în diplomație.

„Știi că am venit cu Julie la tine și are o voce extraordinară, că am vrut să fie artistă, să cânte. Pentru mine a fost un șoc, pentru că fata mea a venit la mine și mi-a zis că ea își dorește foarte mult să devină diplomat ca bunicul”, a mărturisit Dana Săvuică în cadrul podcastului realizat de Teo Trandafir.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Dana Săvuică și fiica sa, Julie /Foto: Facebook

Julie, misiune diplomatică la Budapesta

Deși a fost surprinsă de alegerea făcută de fiica sa, Dana Săvuică a susținut-o, iar Julie și-a îndeplinit visul. Tânăra a urmat facultatea Științe Politice la Universitate, iar vreme de un an a studiat și în Anglia.

„A făcut Facultatea de Științe Politice la Universitate, a primit bursă în Anglia, a stat un an de zile, a venit înapoi și a zis: Boring. Vorbeam numai cu profesorul, studenții erau niște idioți. Noi facem mai multă carte și la un alt nivel în România. Eu stau aici. Și pe urmă ea și-a dat tot felul de examene”, a mai spus Dana Săvuică.

Ei bine, după ce a trecut de toate examenele necesare, Julie a preluat un post în afara țări. Mai exact, în prezent, aceasta se află într-o misiune diplomatică la Budapesta, cu un mandat întins pe o perioadă de patru ani. Julie ocupă funcția de secretar II la Ambasada României în Ungaria.

„Și acum este diplomat și e în misiune diplomatică în Budapesta. Face naveta ca să zic așa. Trebuie să își ducă misiunea la bun sfârșit, sunt 4 ani de zile”, a mai precizat Dana Săvuică.

 

CITEȘTE ȘI:

Ce a deranjat-o pe Dana Săvuică în perioada în care lucra în televiziune: „Gura lumii nu tace niciodată”

Dana Săvuică a slăbit spectaculos. Cum arată acum vedeta la 56 de ani

 

Foto: Facebook

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cât a scos din buzunar Mirela Retegan pentru două bilete la un spectacol din Londra: „Nu vă imaginați locuri în primele rânduri”
Cât a scos din buzunar Mirela Retegan pentru două bilete la un spectacol din Londra: „Nu vă imaginați locuri în primele rânduri”
A fost campioană a României, dar a ajuns să doarmă doi ani în Gara de Nord! Povestea cutremurătoare de la Chefi la cuțite
A fost campioană a României, dar a ajuns să doarmă doi ani în Gara de Nord! Povestea cutremurătoare de la Chefi la cuțite
Mocăniță a spus câți bani dădea Claudia pentru chirie! Dezvăluirea care contrazice acuzațiile concurentei
Mocăniță a spus câți bani dădea Claudia pentru chirie! Dezvăluirea care contrazice acuzațiile concurentei
Ce a făcut Dany Boy, la scurt timp după problemele cu autoritățile. Iubita lui a filmat tot
Ce a făcut Dany Boy, la scurt timp după problemele cu autoritățile. Iubita lui a filmat tot
Ce amendă primesc concurenții de la Insula Iubirii, pentru fiecare spoiler oferit. Câți bani ar trebui să plătească Ian postului Antena 1
Ce amendă primesc concurenții de la Insula Iubirii, pentru fiecare spoiler oferit. Câți bani ar trebui să plătească Ian postului Antena 1
„Fără nicio problemă!” Peiu: AUR, gata să răstoarne Guvernul Niculescu
Mediafax
„Fără nicio problemă!” Peiu: AUR, gata să răstoarne Guvernul Niculescu
La 70 de ani, ducea o viață sedentară, dar a început să meargă pe jos de 3 ori pe săptămână. Ce s-a întâmplat după fix un an
Gandul.ro
La 70 de ani, ducea o viață sedentară, dar a început să meargă pe jos de 3 ori pe săptămână. Ce s-a întâmplat după fix un an
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Cum a transformat un român o ruină în casa visurilor lui, după 15 ani în Occident: „Să devii țăran e o liniște pe care nu o cumperi”
Adevarul
Cum a transformat un român o ruină în casa visurilor lui, după 15 ani în Occident: „Să devii țăran e o liniște pe care nu o cumperi”
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
Digi24
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
Un robot cu inteligență artificială a coborât la peste 4.000 de metri în Pacific și a adus la suprafață metale valoroase. Ce îl face diferit
Mediafax
Un robot cu inteligență artificială a coborât la peste 4.000 de metri în Pacific și a adus la suprafață metale valoroase. Ce îl face diferit
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Alexandru Ciucu și-ar dori să petreacă mai mult timp cu fetele lui: „E un subiect sensibil”. Ce ajutor și-a luat? „Ne mai ciondănim la teme”
Click.ro
Alexandru Ciucu și-ar dori să petreacă mai mult timp cu fetele lui: „E un subiect sensibil”. Ce ajutor și-a luat? „Ne mai ciondănim la teme”
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Digi 24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Digi24
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Promotor.ro
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Black Friday la Auchan.ro: espressor automat Philips redus cu 44%
go4it.ro
Black Friday la Auchan.ro: espressor automat Philips redus cu 44%
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Mihai Voropchievici numește zodia care poate pierde TOT în noiembrie 2026: „Sunteți pe o pojghiță de gheață foarte subțire”
Gandul.ro
Mihai Voropchievici numește zodia care poate pierde TOT în noiembrie 2026: „Sunteți pe o pojghiță de gheață foarte subțire”
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Mediafax Italia
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Mediafax Spania
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.