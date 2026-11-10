Ce meserie are fiica Danei Săvuică! Julie a surprins-o chiar și pe mama sa cu alegerea făcută: „Pentru mine a fost un șoc”

Dana Săvuică este o prezență cunoscută pe scena mondenă, iar aceasta și-ar fi dorit ca fiica ei să îi calce pe urme și să își valorifice talentul artistic. Însă, se pare că Julie a decis să o apuce pe un drum total diferit. Tânăra nu și-a dorit să stea în lumina reflectoarelor și a decis să calce pe urmele bunicului său. Julie a ales o meserie inedită.

Recent, Dana Săvuică a mărturisit că își dorea ca fiica sa să urmeze cale artistică și să profite de calitățile vocale pe care le are. Însă, Julie a avut alte planuri și a fost atrasă de domeniul în care bunicul său a activat. Mai exact, aceasta și-a construit o carieră în diplomație.

„Știi că am venit cu Julie la tine și are o voce extraordinară, că am vrut să fie artistă, să cânte. Pentru mine a fost un șoc, pentru că fata mea a venit la mine și mi-a zis că ea își dorește foarte mult să devină diplomat ca bunicul”, a mărturisit Dana Săvuică în cadrul podcastului realizat de Teo Trandafir.

Julie, misiune diplomatică la Budapesta

Deși a fost surprinsă de alegerea făcută de fiica sa, Dana Săvuică a susținut-o, iar Julie și-a îndeplinit visul. Tânăra a urmat facultatea Științe Politice la Universitate, iar vreme de un an a studiat și în Anglia.

„A făcut Facultatea de Științe Politice la Universitate, a primit bursă în Anglia, a stat un an de zile, a venit înapoi și a zis: Boring. Vorbeam numai cu profesorul, studenții erau niște idioți. Noi facem mai multă carte și la un alt nivel în România. Eu stau aici. Și pe urmă ea și-a dat tot felul de examene”, a mai spus Dana Săvuică.

Ei bine, după ce a trecut de toate examenele necesare, Julie a preluat un post în afara țări. Mai exact, în prezent, aceasta se află într-o misiune diplomatică la Budapesta, cu un mandat întins pe o perioadă de patru ani. Julie ocupă funcția de secretar II la Ambasada României în Ungaria.

„Și acum este diplomat și e în misiune diplomatică în Budapesta. Face naveta ca să zic așa. Trebuie să își ducă misiunea la bun sfârșit, sunt 4 ani de zile”, a mai precizat Dana Săvuică.

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