Ce a făcut Dany Boy, la scurt timp după problemele cu autoritățile. Iubita lui a filmat tot

Daniel Ungureanu, cunoscut drept Dany Boy, ar fi fost reținut pentru 24 de ore. După apariția acestor informații în spațiul public, fostul concurent de la Insula Iubirii s-a afișat în mediul online. Iubita lui a filmat totul!

Dany Boy a participat la Insula Iubirii, sezonul 8, alături de Maria Covașa. Numai că relația lor s-a rupt definitiv, iar el s-a iubit pentru scurt timp cu ispita. Nici legătura lor nu a durat prea mult, însă acum iubește din nou. De curând, tânărul în vârstă de 29 de ani ar fi intrat în vizorul autorităților. Acesta ar fi fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi fost prins conducând o motocicletă neînmatriculată, fără a avea permis de conducere. Mai mult decât atât, nu ar fi răspuns semnalelor polițiștilor. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

„Conducătorul motocicletei, destinată competițiilor sportive pe teren accidentat, nu a oprit la semnal, continuându-și deplasarea, astfel că polițiștii au procedat la urmărirea vehiculului, fiind identificat pe strada Plăieșilor, din localitatea Predeal”, au transmis polițiștii.

Ce a făcut Dany Boy, la scurt timp după ce s-a scris că a fost reținut

Iubita fostului concurent de la Insula Iubirii nu a ezitat și a filmat totul. Cei doi se aflau acasă, în timp ce Dany Boy se juca pe calculator ceva ce îi plăcea mult.

Partenera lui i-a comunicat că este destul de târziu și că următoarea zi trebuie să se trezească devreme. Tânărul, vizibil entuziasmat, nu părea afectat de cele întâmplate cu puțin timp în urmă.

„Deci, e 23:15, el și-a luat un joc nou. Sunt curioasă cât o să se joace. Dimineață ai treabă. Te mai joci un pic și te bagi la somn. Hai!”, a spus Raluca, iubita lui Dany Boy, pe Instagram.

Mesajul emoționant cu ocazia aniversării iubitei

Recent, Raluca și-a sărbătorit ziua de naștere. Dany nu a putut rata ocazia, așadar i-a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Tânărul i-a declarat logodnicei sale cât de mult o iubește, dar mai ales că este recunoscător pentru tot ce trăiește alături de ea.

„La mulți ani, iubirea mea! Vreau să-ți mulțumesc că ai apărut în viața mea și că, fără să-ți dai seama, ai făcut-o mult mai frumoasă. Îți mulțumesc că mă suporți cu toate nebuniile mele, cu toanele mele, cu defectele mele și chiar și atunci când poate nu sunt cel mai ușor om de suportat. Te iubesc mai mult decât pot să exprim în cuvinte și sper să avem parte de cât mai multe aniversări împreună! La mulți ani, sufletul meu!”, a scris Dany Boy, pe Instagram.

VEZI ȘI: Dany Boy ar fi fost reținut de poliție! Iubita fostului concurent de la Insula Iubirii reacționează:„O neînțelegere cu polițistul corupt”

Dany „Bad” Boy s-a cumințit și se însoară! Relațiile cu Maria și ispita Mădălina sunt istorie: „Să nu îmi pomenească numele”