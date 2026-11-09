Văduva regretatului violonist Gabi Stângău iubește din nou: „Pentru că a fost mult timp doar ploaie pe strada mea, acum a răsărit soarele”

La aproape trei ani de la tragedia care i-a schimbat viața, Diana Berniţan, văduva regretatului violonist Gabi Stângău, a ales să vorbească deschis despre noul capitol pe care îl trăiește. De ziua sa de naștere, aceasta s-a postat în compania noului iubit și a transmis un mesaj emoționant despre vindecare, speranță și fericire.

După o perioadă marcată de suferință și încercări, Diana a anunțat că trăiește o nouă poveste de iubire. Văduva lui Gabi Stângău s-a afişat pe rețelele sociale alături de partenerul său și a explicat că a simțit că a venit momentul să vorbească despre schimbările din viața sa.

Văduva violonistului Gabi Stângău şi-a refăcut viaţa

La aproape trei ani de la accidentul în care Gabi Stângău și-a pierdut viața, Diana Berniţan a decis să își facă publică relația.

Aceasta s-a postat alături de noul partener și a transmis un mesaj în care a vorbit despre felul în care viața a surprins-o după o perioadă dificilă.

„Azi, de ziua mea, simt că este momentul potrivit să împărtășesc cu voi o parte din prezentul meu. Viața are un mod atât de neașteptat de a ne surprinde. Ne poartă prin experiențe care ne schimbă, ne fac mai puternici, ne maturizează și ne învață să privim lucrurile cu alți ochi. Am învățat să nu mai grăbesc nimic, să las lucrurile să vină la timpul lor și să primesc cu inima deschisă ceea ce este frumos. Pentru că a fost mult timp doar ploaie pe strada mea, acum a răsărit soarele. Indiferent de furtunile prin care trecem, avem dreptul să sperăm din nou, să zâmbim din nou și să fim fericiți”, a declarat Diana, pe Instagram.

Amintirile din trecut rămân importante pentru Diana

În mesajul publicat online, Diana a subliniat că nu uită trecutul și nici momentele importante care au făcut parte din viața ei. Totodată, aceasta a explicat că își dorește să privească înainte și să se bucure de ceea ce îi oferă prezentul.

„Unele amintiri vor avea întotdeauna un loc aparte în sufletul meu. Sunt părți din povestea mea pe care le voi purta mereu cu mine, cu iubire și respect. Dar cred că putem păstra frumosul din ceea ce a fost și, în același timp, să ne bucurăm de ceea ce viața ne oferă astăzi. Astăzi sunt recunoscătoare pentru oamenii care îmi aduc liniște, pentru zâmbetele sincere, pentru momentele care îmi fac sufletul fericit și pentru toate începuturile frumoase pe care nu le putem anticipa”, a mai declarat văduva lui Gabi Stângău.

Mesajul publicat de mama lui Gabi Stângău

La scurt timp după ce Diana și-a făcut publică noua relație, mama regretatului violonist a distribuit pe Facebook un mesaj cu subînțeles. Femeia nu a precizat cui îi este adresat citatul și nu a oferit alte explicații.

„Omul care își construiește tronul pe suferința altora va descoperi că puterea fără respect nu este domnie, ci doar o sentință amânată”, este citatul distribuit de mama lui Gabi Stângău, pe Facebook.

Gabi Stângău s-a stins din viață în februarie 2024, în urma unui accident de ATV produs în comuna Dumbrăvița, din județul Maramureș. Artistul avea 32 de ani și își sărbătorise ziua de naștere cu doar două zile înainte de tragedia care a șocat lumea muzicii din România.

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