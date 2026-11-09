Să curgă invidia! Pepe și Yasmine, fericiți la shopping. Pepe are casă grea, plus fostele!

Ionuț Pascu, nume de scenă Pepe, a fost văzut de CANCAN.RO la o vizită de cumpărături prin Băneasa Shopping City, împreună cu Yasmine, soția și proaspăta mămică a celui de-al patrulea copil al artistului. Ce să mai, Pepe are casă grea, ca să nu mai punem la socoteală și bagajul relațiilor anterioare, care nu e de neglijat. Ne referim, desigur la Oana Zăvoranu, fostă parteneră de viață, care continuă să-l cam toace mărunt pe Pepe, de parcă el n-ar avea atâtea pe cap!

Pepe are patru copii, două fete, Maria și Rosa, din căsătoria anterioară cu Raluca Pastramă, iar cu Yasmine Ody are un băiat, Pepe Junior, și o fată Jessica, născută de Paști, în aprilie anul acesta, eveniment fericit despre care evident CANCAN.RO a scris AICI. Yasmine arată bine pentru o mămică de doi, încă obosită de greaua misiune a alăptatului. De data asta copiii au fost lăsați cu bona și cei doi tineri părinți dau o raită prin magazine, dar obiectivul principal sunt tot copiii!

Iată ce zâmbet fericit poate avea Yasmine, la raionul cu hăinuțe de prințesă. Se vede că îi spune lui Pepe: „Ce zici, iubi, nu i-ar sta super cu asta Jessicăi?”. Evident că i-ar sta. Tati Pepe pare cât se poate de disponibil să analizeze ținutele de prințesă. Desigur, el e la a treia fetiță, Yasmine abia la prima. Se observă pe chipul lui Pepe și o ușoară încruntare. Poate se gândea la fiicele lui mai mari, care locuiesc cu Raluca Pastramă, de care artistul a divorțat prin 2021.

După vizita în magazinul de haine pentru bebeluși, cei doi părinți merg să-și rezolve și propriile treburi, pe la niște magazine de accesorii pentru telefoane. Cât despre ținute, Pepe este sportiv ca de obicei, cu niște pantofi sport Dolce&Gabbana, pantaloni albi și un pulover comod. Yasmine are un outfit de mămică, espadrile de pâslă cât mai comode și un costum de haIne de fitness maro, ca să mai ascundă rotunjimile provocate de sarcină. Nimic grav, însă, când va intra în programul de după sărbători lucrurile vor evolua frumos și vom vedea cu siguranță o mămică fresh și de ce nu, chiar sexy. Ea și Pepe par să se înțeleagă foarte bine, nu-l vedem pe Pepe să dea ochii peste cap, îndură cu stoicism toate drăgălășeniile de mămică de fată. Mii de femei pot fi invidioase pe calmul lui Pepe!

Și, că veni vorba de alte femei, Oana Zăvoranu, fostă soție a lui Pepe (au divorțat prin 2011), ei bine aceasta pare să nu fi renunțat la râca față de fostul partener și l-a beștelit pe îndelete, așa cum a relatat CANCAN.RO chiar AICI. Oana Zăvoranu l-a făcut „frustrat” și interesat de partenere cu bani, de pe urma cărora să aibă și el avantaje materiale. Ceva firesc pentru Oana Zăvoranu, dar Pepe din fericire pare să fie de teflon, nu se lipește nimic de el.

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