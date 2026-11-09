Ruxy Mumușica și-a lăsat „fiara” G Classe pe avarii pentru un flat-white! Roșcata s-a asortat perfect cu toamna capricioasă

Roxanei Tănase, nume de scenă Ruxy Mumușica, este adepta riscului. CANCAN.RO a surprins-o când și-a lăsat portiera deschisă și motorul pornit la Mercedesul G Classe, „tancul” primit cadou de la iubitul ei, Dani Olăroiu, acum un an. Povestea din spatele Mercedesului este fabuloasă. La fel ca Ruxy Mumușica, asortată cu toamna aceasta aprigă.

Dani, fiul lui Cosmin Olăroiu, i-a făcut cadou lui Ruxy Mumușica un Mercedes G Classe Brabus de 350.000 de euro în noiembrie 2025, cu ocazia împăcării. Care împăcare? Simplu. Dani, numit și Oli Junior, a revenit acum un an la iubita sa, Roxana Tănase, după o aventură cu Marie Rose Uzunov, fiica „Regelui imobiliarelor”. Împăcarea a fost dulce, dar l-a costat o mașină și nu orice mașină, ci un „tanc” impunător de 350.000 de euro.

A trecut un an de atunci, e din nou toamnă și Ruxy a considerat că pe vremea asta doar cu G Classe are curaj să iasă. Și-a luat „mașinuța” indestructibilă (o fi auzit că pică arbori pe carosabil prin București) și s-a dus să-și ia o cafeluță.

Ruxy Mumușica joacă la risc

Deși cu siguranță n-a uitat contextul în care a primit respectiva mașină, Ruxy Mumușica nu pare să aibă prea mare grijă de ea. Și îi place în continuare riscul. De ce spunem asta? Surprinsă în zona de nord a Capitalei, Ruxy coboară, lasă portiera deschisă, cu luminile de avertizare de pe treapta laterală aprinse. Intră rapid într-o cafenea, își ia flat white-ul la pachet și se întoarce repejor la mașină. Deschide portiera complet, cu maximă atenție, să nu-și verse cafeaua pe pantalonii culoare cafea cu lapte… 😀.

Întâmplarea face să poarte aceeași ținută de acum un an, când tocmai primise „mașinuța” cadou de la iubitul ei, Dani Olăroiu. Venise la pachet cu împăcarea după escapada lui Oli Junior cu Marie Rose Uzunov, fiica „Regelui imobiliarelor”. Anul trecut ei se despărțiseră (temporar). Dani Olăroiu a rezistat șase luni departe de Ruxy. L-a ajutat și faptul că-i ținea de urât Marie Rose Uzunov.

Cine e Marie Rose Uzunov?

Fiica lui Eduard Uzunov, supranumit „Regele Imobiliarelor”, are în jur de 25 de ani, este o frumusețe de fată și i-a căzut cu tronc băiatului lui Olăroiu. Până aici, destul de simplu. Situația s-a complicat după ce a apărut în presă (chiar în CANCAN.RO 😛) o seară în Biutiful, locul de joacă al celor frumoși și bogați. Acolo, Marie Rose a fost văzută cu un macho italian, dându-se în spectacol și ațâțându-l cu nurii săi. Imaginile sunt disponibile AICI.

Chiar dacă l-a lăsat pe italian cu buza umflată în seara aceea, imaginile probabil că nu i-au picat bine lui Oli Junior. Și până la urmă, cu toată împotrivirea lui Olăroiu tatăl, Dani s-a întors la Mumușica lui.

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