Cum scapi rapid de gheața și aburul de pe parbriz. Metoda care îți salvează diminețile de iarnă

Temperaturile au scăzut, iar mașinile lăsate în parcare pe timpul nopții sunt tot mai predispuse la înghețarea geamurilor și la formarea unui strat de gheață pe parbriz. În plus, diferențele de temperatură dintre exterior și interior favorizează apariția condensului, ceea ce reduce vizibilitatea la volan. Există însă mai multe metode prin care șoferii pot rezolva aceste probleme dimineața, fără să piardă foarte mult timp.

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să îndepărtezi zăpada de pe caroserie, folosind o perie specială. Ulterior, poți porni motorul și activa funcția de dezghețare a parbrizului, a lunetei și a oglinzilor laterale. Sistemul de climatizare trebuie setat astfel încât aerul cald să fie direcționat către suprafețele vitrate. Dacă mașina permite, este recomandată activarea aerului condiționat, deoarece acesta ajută la eliminarea umidității.

Trucuri pentru a scăpa de gheața de pe geamuri

Pentru a scăpa de gheața depusă pe geamuri, poți folosi o racletă specială sau un spray pentru dezghețare, disponibil în magazinele auto și în supermarketuri. În cazul unui strat subțire de gheață, soluțiile speciale pot fi suficiente, însă atunci când depunerea este mai consistentă, racleta devine necesară. Evită să torni apă fierbinte pe parbriz, deoarece diferența bruscă de temperatură poate provoca fisurarea sticlei.

Dezaburirea poate fi accelerată și prin curățarea periodică a geamurilor pe interior. Praful și depunerile favorizează apariția condensului, motiv pentru care este indicată folosirea unei soluții speciale pentru degresarea suprafețelor vitrate. Verifică să nu existe umezeală în interiorul mașinii, inclusiv zăpadă adusă pe încălțăminte sau covorașe ude.

Nu uita nici de lichidul pentru parbriz. Acesta trebuie să fie unul special pentru temperaturi negative, pentru a evita înghețarea instalației. Înainte de plecare, îndepărtează zăpada și gheața de pe faruri, oglinzi, plafon și din jurul roților. Astfel, vei avea o vizibilitate mai bună și vei circula în condiții de siguranță.

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