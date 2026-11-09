Ce este interzis să faci de Sfântul Nectarie. Obiceiurile respectate de credincioși pe 9 noiembrie

Ce este interzis să faci de Sfântul Nectarie. Obiceiurile respectate de credincioși pe 9 noiembrie
Sfântul Nectarie este prăznuit pe 9 noiembrie /Foto: Doxologia
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Calendarul ortodox îl prăznuiește pe data de 9 noiembrie pe Sfântul Nectarie de la Eghina. Acesta este cunoscut în tradiția religioasă drept ocrotitorul celor bolnavi. Sărbătoarea este marcată cu cruce neagră în calendar. În tradiția populară, ziua în care este prăznuit Sfântul Nectarie este asociată cu anumite interdicții. Ce nu ai voie să faci astăzi?

În fiecare an, pe 9 noiembrie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Nectarie Taumaturgul. Acest sfânt s-a născut pe 1 octombrie 1846, în Silivria, un orășel situat în provincia Tracia din nordul Greciei. După o viață dedicată credinței, Sfântul Nectarie a trecut la cele veșnice pe 8 noiembrie 1920, după ce a îndurat timp de un an și jumătate chinurile cancerului. Deși moare din cauza cancerului, el este grabnic vindecător de cancer și de alte boli grave.

Sfântul Nectarie a făcut numeroase minuni și a salvat bolnavii. De exemplu, când maicile de la Mânăstirea Sfânta Treime din insula Eghina au venit la spital să ia trupul Sfântului Nectarie, au scos vesta de pe trupul acestuia și au așezat-o întâmplător pe patul vecin, unde era un paralitic. Spre mirarea tuturor, paraliticul s-a ridicat din pat și a început să meargă.

Sfântul Nectarie /Foto: Doxologia

Ce este interzis să faci de Sfântul Nectarie

În tradiția ortodoxă, Sfântul Nectarie este considerat ocrotitorul persoanelor care suferă de boli grave, inclusiv cancer. Sărbătoarea este un prilej de rugăciune, reculegere și fapte bune. În ziua de 9 noiembrie, credincioșii obișnuiesc să meargă la biserică și să se roage pentru sănătatea lor și a celor dragi.

Tradiția populară spune că în această zi credincioșii trebuie să evite certurile, jignirile și să nu bârfească. Sfântul Nectarie este considerat un model de smerenie și iertare, așa că în această zi nu trebuie să existe conflicte sau gânduri negative față de alte persoane.

De asemenea, mai ales în această zi, credincioșii nu trebuie să fie indiferenți față de cei aflați în suferință sau cei bolnavi. Sfântul este cunoscut ca ocrotitor al celor suferinzi, iar să refuzi ajutorul celor aflați în suferință sau să ignori un bolnav sunt considerate păcate grave în această zi.

Tot în această zi este bine să eviți treburile gospodărești. Deși sărbătoarea nu este marcată cu cruce roșie, tradiția spune că nu este bine să speli, să coși sau să dai cu mătura pe 9 noiembrie. Se recomandă ca până la terminarea Sfintei Liturghii (ora 12:00) să lăsăm deoparte treburile casei și să ne concentrăm pe rugăciune.

 

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