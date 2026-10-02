Calendar ortodox octombrie 2026: Sărbători cu cruce roșie și semnificația lor

Luna octombrie este marcată în calendarul ortodox de mai multe sărbători importante, inclusiv zile însemnate cu cruce roșie. Credincioșii îi prăznuiesc în această perioadă pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și alți sfinți importanți. Iată care sunt cele mai importante sărbători din octombrie 2026 și ce semnificație are fiecare.

Calendar ortodox octombrie 2026

În luna octombrie, calendarul ortodox cuprinde sărbători cu cruce roșie și pomeniri importante pentru credincioși. Luna începe cu Acoperământul Maicii Domnului și continuă cu sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva și cea a Sfântului Dimitrie cel Nou.

Luna octombrie cuprinde mai multe sărbători importante pentru credincioșii ortodocși. Patru dintre acestea sunt marcate cu cruce roșie în calendar: Acoperământul Maicii Domnului, Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor.

Pe lângă aceste sărbători, în octombrie sunt pomeniți mai mulți sfinți și sunt marcate evenimente importante din istoria Bisericii Ortodoxe.

1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului

Pe 1 octombrie este sărbătorit Acoperământul Maicii Domnului, zi marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox.

Sărbătoarea amintește de o apariție a Fecioarei Maria în biserica Vlaherne din Constantinopol. Potrivit tradiției bisericești, în timpul unei privegheri, Sfântul Andrei și ucenicul său, Epifanie, au văzut-o pe Maica Domnului rugându-se pentru oameni. Ea era înconjurată de îngeri și sfinți și și-a întins acoperământul asupra celor aflați în biserică.

Acoperământul simbolizează ocrotirea și mijlocirea Maicii Domnului pentru credincioși.

2 octombrie – Sfântul Ciprian

Pe 2 octombrie este pomenit Sfântul Ciprian, cunoscut în tradiția bisericească pentru faptul că a renunțat la practicile magice și s-a convertit la creștinism.

Potrivit relatării bisericești, un tânăr pe nume Aglaid i-a cerut lui Ciprian să o determine pe Iustina să îl accepte. Ciprian a încercat să o influențeze prin vrăji, însă, potrivit tradiției, acestea nu au avut efect deoarece Iustina se apăra prin rugăciune, post și semnul crucii.

În urma acestui episod, Ciprian a renunțat la vrăjitorie, a primit botezul și a devenit ulterior episcop. Povestea sa este considerată un exemplu de convertire și schimbare a vieții prin credință și pocăință.

13 octombrie – Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași

Pe 13 octombrie este amintit un eveniment petrecut în anul 1996, când la Iași a fost adusă racla cu capul Sfântului Apostol Andrei de la Catedrala Mitropolitană din Patras, Grecia.

Aducerea moaștelor a avut loc în perioada hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Evenimentul a fost inițiat de Daniel, care la acel moment era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În anul 1997, Sfântul Sinod a hotărât ca această zi să fie înscrisă în calendarul bisericesc. Sfântul Apostol Andrei este cinstit în Biserica Ortodoxă Română drept ocrotitor al României.

14 octombrie – Sfânta Cuvioasă Parascheva

Pe 14 octombrie este sărbătorită Sfânta Cuvioasă Parascheva, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Ziua este marcată cu cruce roșie.

Sfânta Parascheva este considerată ocrotitoarea Moldovei, iar cinstirea ei este strâns legată de orașul Iași. Moaștele sale au fost aduse aici în anul 1641 și sunt păstrate la Catedrala Mitropolitană.

Viața Sfintei Parascheva a fost dedicată rugăciunii, postului și ajutorării celor aflați în nevoie. În fiecare an, în apropierea zilei de 14 octombrie, mii de pelerini ajung la Iași pentru a se închina la moaște și pentru a participa la slujbele religioase.

18 octombrie – Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

Pe 18 octombrie este pomenit Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, autorul Evangheliei după Luca și al cărții Faptele Apostolilor.

Luca era originar din Antiohia Siriei și, potrivit tradiției, era medic. A fost unul dintre colaboratorii Sfântului Apostol Pavel.

Evanghelia după Luca prezintă viața și învățăturile lui Iisus Hristos, iar Faptele Apostolilor relatează răspândirea creștinismului în primele comunități. Tradiția bisericească îi atribuie lui Luca și realizarea unor icoane ale Maicii Domnului.

21 octombrie – Sfinții Mărturisitori Ardeleni

Pe 21 octombrie sunt pomeniți Sfinții Mărturisitori Ardeleni: Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara, Oprea din Săliște și preoții Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel.

Aceștia au trăit în Transilvania în secolul al XVIII-lea și au susținut păstrarea credinței ortodoxe în contextul presiunilor pentru unirea cu Biserica Romei.

Au trecut prin persecuții și suferințe pentru convingerile lor religioase. Denumirea de „mărturisitori” se referă la faptul că și-au apărat credința în condiții dificile.

26 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

Pe 26 octombrie este sărbătorit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Ziua este marcată cu cruce roșie în calendar.

Potrivit tradiției bisericești, Sfântul Dimitrie a trăit în Tesalonic și a fost întemnițat după ce și-a mărturisit credința creștină. A fost ucis în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor.

Numele de „Izvorâtorul de Mir” vine de la tradiția potrivit căreia din moaștele sale izvorăște mir. Moaștele Sfântului Dimitrie sunt păstrate în biserica ce îi poartă numele din Tesalonic, Grecia.

27 octombrie – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou

Pe 27 octombrie este prăznuit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, cunoscut și sub numele de Dimitrie Basarabov. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie.

Sfântul Dimitrie cel Nou este considerat ocrotitorul Bucureștilor. A trăit în zona localității Basarabi și și-a dedicat viața rugăciunii, postului și renunțării la bunurile lumești.

Moaștele sale au fost aduse la București în anul 1774 și sunt păstrate la Catedrala Patriarhală. În fiecare an, în apropierea zilei de 27 octombrie, credincioși din București și din alte zone ale țării participă la pelerinaj și la slujbele dedicate sfântului.

Sărbătorile cu cruce roșie din octombrie 2026

În calendarul ortodox, cele patru zile din octombrie 2026 marcate cu cruce roșie sunt:

1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului

14 octombrie – Sfânta Cuvioasă Parascheva

26 octombrie – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

27 octombrie – Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor

Calendar ortodox complet pentru octombrie 2026

1 octombrie, joi – † Acoperământul Maicii Domnului

2 octombrie, vineri – Sfântul Ciprian

3 octombrie, sâmbătă – Sfântul Dionisie Areopagitul

4 octombrie, duminică – † Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae; Sfântul Mucenic Ierotei

5 octombrie, luni – Sfânta Haritina; Sfinții Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu

6 octombrie, marți – Sfântul Apostol Toma

7 octombrie, miercuri – † Sfinții Mucenici Serghie și Vah

8 octombrie, joi – Sfânta Pelaghia

9 octombrie, vineri – Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu

10 octombrie, sâmbătă – Sfinții Mucenici Evlampie și Evlampia; Sfântul Ambrozie de la Optina

11 octombrie, duminică – Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi

12 octombrie, luni – Sfinții Mucenici Tarah, Prov și Andronic

13 octombrie, marți – † Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor și Agatonica

14 octombrie, miercuri – † Sfânta Cuvioasă Parascheva

15 octombrie, joi – Sfântul Mucenic Luchian

16 octombrie, vineri – Sfântul Mucenic Longhin Sutașul

17 octombrie, sâmbătă – Sfântul Proroc Osea

18 octombrie, duminică – † Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

19 octombrie, luni – Sfântul Proroc Ioil

20 octombrie, marți – Sfântul Gherasim din Kefalonia; Sfântul Mucenic Artemie

21 octombrie, miercuri – † Sfinții Mărturisitori Ardeleni

22 octombrie, joi – Sfinții șapte tineri din Efes; Sfântul Averchie, Episcopul Ierapolei

23 octombrie, vineri – † Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu; Sfântul Iacob, ruda Domnului

24 octombrie, sâmbătă – Sfântul Mare Mucenic Aretă

25 octombrie, duminică – Sfinții Mucenici Marcian și Martirie

26 octombrie, luni – † Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir

27 octombrie, marți – † Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor

28 octombrie, miercuri – † Sfântul Iachint de Vicina

29 octombrie, joi – Sfânta Muceniță Anastasia Romana

30 octombrie, vineri – Sfinții Mucenici Zenovie, episcopul, și Zenovia, sora sa

31 octombrie, sâmbătă – Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis

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