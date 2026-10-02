BANC | Bulă, Bubulina și hoțul de la 2:00 noaptea

BANC | Bulă, Bubulina și hoțul de la 2:00 noaptea
Bancul zilei de vineri
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de vineri. În apartamentul lui Bulă intră un hoț, iar Bubulina este cea care dă nas în nas cu acesta. Ești pregătit să râzi cum nu ai ma făcut-o de mult timp? 

– Aseară un hoț a intrat în apartamentul nostru, pe la ora 2 noaptea.
– Și ce s-a întâmplat, Bulă?
– Hoțul esta la spital acum.
– Cum așa?
– Păi Bubulina a crezut că sunt eu și mă întorc beat de la cârciumă.

Bancul zilei de vineri.

Alte bancuri amuzante

Bulă ajunge la bordel

Bulă dă năvală peste un bordel și nimerește în camera în care se aflau toate prostitoatele. Scoate pistolul:
Bulă : Jos chiloți și nimeni nu va fi rănit!

Bulă lipsește de la școală 3 zile

Bulă lipsește de la școală trei zile. A patra zi vine la școală și aduce doamnei învățatoare o motivare pe care scria: ”Stimată doamnă învațătoare. Băiatul meu a lipsit trei zile de la școala pentru că a fost foarte bolnav. Cu stimă, mama mea…”

La 50 de ani de căsătorie:

-Nevastă, dacă mă superi îți spun tot adevărul…

-Spune Mitică!

-Să știi că acum 50 de ani când te-am cunoscut, eu am fluierat după taxi, nu după tine…

Bulă pleacă la mare fără Bubulina

Bulă pleacă la mare fără Bubulina. Înainte să iasă pe ușă, nevasta îi spune:

– Bulă, ai luat tot?

– Da, Bubulino.

– Păi și verigheta? Văd nu o porți!

– Bubulino, pe canicula asta?!

BANC | Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza

BANC | Bulă și Ștrulă se întâlnesc la Piața Sudului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
BANCUL ZILEI | La școală, ora de gramatică: „Cum se conjugă mamaia?”
BANCUL ZILEI | La școală, ora de gramatică: „Cum se conjugă mamaia?”
BANCUL ZILEI | „Bună, frumoaso, ți-o spun direct, ca să nu ne lungim”
BANCUL ZILEI | „Bună, frumoaso, ți-o spun direct, ca să nu ne lungim”
BANC | Bulă, femeile și cafeaua
BANC | Bulă, femeile și cafeaua
BANC | Bulă se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă: „Ai făcut păcate?”
BANC | Bulă se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă: „Ai făcut păcate?”
BANCUL ZILEI | Nevasta s-a întors cu mașina din service
BANCUL ZILEI | Nevasta s-a întors cu mașina din service
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
Mediafax
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
București, în șantier. În ce stadiu sunt lucrările la Planșeul Unirii. Constructorul va folosi „cârtițe” precum cele care sapă tunelurile la metrou
Gandul.ro
București, în șantier. În ce stadiu sunt lucrările la Planșeul Unirii. Constructorul va folosi „cârtițe” precum cele care sapă tunelurile la metrou
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Adevarul
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
Digi24
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la ora 22 şi la ora 24 mă întâlneam cu partidele”
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Mediafax
„Nimeni nu pleacă de bine. România are nevoie de voi”. Mesajul EMOȚIONANT al unui politician pentru diaspora
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Prosport.ro
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
„Am mâncat și pâine mucegăită!” Vedetele care acum au vile și mașini, dar au crescut în sărăcie
Click.ro
„Am mâncat și pâine mucegăită!” Vedetele care acum au vile și mașini, dar au crescut în sărăcie
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Digi 24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
Promotor.ro
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
go4it.ro
Gadget-ul recomandat pentru hipertensivi
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
București, în șantier. În ce stadiu sunt lucrările la Planșeul Unirii. Constructorul va folosi „cârtițe” precum cele care sapă tunelurile la metrou
Gandul.ro
București, în șantier. În ce stadiu sunt lucrările la Planșeul Unirii. Constructorul va folosi „cârtițe” precum cele care sapă tunelurile la metrou
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Mediafax Italia
Scenariul sumbru pentru 2070. Fără zăpadă și fără apă...
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al WIZZ AIR! Te poate interesa direct!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.