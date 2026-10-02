BANC | Bulă, Bubulina și hoțul de la 2:00 noaptea

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de vineri. În apartamentul lui Bulă intră un hoț, iar Bubulina este cea care dă nas în nas cu acesta. Ești pregătit să râzi cum nu ai ma făcut-o de mult timp?

– Aseară un hoț a intrat în apartamentul nostru, pe la ora 2 noaptea.

– Și ce s-a întâmplat, Bulă?

– Hoțul esta la spital acum.

– Cum așa?

– Păi Bubulina a crezut că sunt eu și mă întorc beat de la cârciumă.

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– Bulă, ai luat tot?

– Da, Bubulino.

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– Bubulino, pe canicula asta?!

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