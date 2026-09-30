BANC | Bulă, femeile și cafeaua

BANC | Bulă, femeile și cafeaua
Bancul zilei de miercuri/ sursă foto: social media
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CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. Bulă este pus în fața unei întrebări dificile: care este asemănarea dintre femeie și cafea? Răspunsul acestuia te va face să râzi cu gura până la urechi. 

– Bulă, știi care e asemănarea dintre femei și cafea?
– Foarte simplu: Una buna te ține treaz toată noaptea.

Bancul zilei de miercuri/ sursă foto: social media

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– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?

– E un ochi artificial…

– Şi din ce e făcut un ochi artificial?

– Din sticla, domnule ofiţer.

– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!

„La mulți ani, mamă soacră”

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.

-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

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– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

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Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.
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— Păi tu ai zis să fiu sincer…
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Soția, mirată:
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