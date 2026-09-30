BANC | Bulă, femeile și cafeaua

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. Bulă este pus în fața unei întrebări dificile: care este asemănarea dintre femeie și cafea? Răspunsul acestuia te va face să râzi cu gura până la urechi.

– Bulă, știi care e asemănarea dintre femei și cafea?

– Foarte simplu: Una buna te ține treaz toată noaptea.

Alte bancuri amuzante

„Din ce e făcut un ochi artificial?”

– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?

– E un ochi artificial…

– Şi din ce e făcut un ochi artificial?

– Din sticla, domnule ofiţer.

– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!

„La mulți ani, mamă soacră”

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.

-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

„Mamă, ești o femeie norocoasă”

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

„M-au amendat ieri la ștrand”

-M-au amendat ieri la ștrand doar pentru că-mi purtam aiurea costumul de baie.

-Cum îl purtai?

-Îl țineam în mână!

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată

Soțul „foarte sincer”

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.

— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?

Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.

— Păi… probabil că da.

Soția începe să plângă.

— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!

— Păi tu ai zis să fiu sincer…

— Și ar dormi în patul nostru?

— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.

— Și ar folosi bucătăria mea?

— Da.

— Și ar conduce mașina mea?

— Da.

— Și ar juca golf cu crosele mele?

— Nu.

Soția, mirată:

— De ce nu?

— Pentru că e stângace.

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