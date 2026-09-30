BANC | Bulă, femeile și cafeaua

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. Bulă este pus în fața unei întrebări dificile: care este asemănarea dintre femeie și cafea? Răspunsul acestuia te va face să râzi cu gura până la urechi.
– Bulă, știi care e asemănarea dintre femei și cafea?
– Foarte simplu: Una buna te ține treaz toată noaptea.
Alte bancuri amuzante
„Din ce e făcut un ochi artificial?”
– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?
– E un ochi artificial…
– Şi din ce e făcut un ochi artificial?
– Din sticla, domnule ofiţer.
– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!
„La mulți ani, mamă soacră”
-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.
-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?
-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?
„Mamă, ești o femeie norocoasă”
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
După care maică-sa îl întreabă:
– De ce, fiule?
Bulă îi răspunde:
– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!
„M-au amendat ieri la ștrand”
-M-au amendat ieri la ștrand doar pentru că-mi purtam aiurea costumul de baie.
-Cum îl purtai?
-Îl țineam în mână!
Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată
Soțul „foarte sincer”
Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.
— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?
Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.
— Păi… probabil că da.
Soția începe să plângă.
— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!
— Păi tu ai zis să fiu sincer…
— Și ar dormi în patul nostru?
— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.
— Și ar folosi bucătăria mea?
— Da.
— Și ar conduce mașina mea?
— Da.
— Și ar juca golf cu crosele mele?
— Nu.
Soția, mirată:
— De ce nu?
— Pentru că e stângace.
Bancul de weekend | Nepotul merge în vacanța de vară la sat