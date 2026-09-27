BANCUL ZILEI | „De ce nu pleacă trenul?”

E duminică, iar CANCAN.ro ți-a pregătit un banc savuros! O glumă scurtă, cu un final pe măsură. Decorul? Siberia. Problema? Un tren. Soluția? Ei bine… aici se schimbă tot.

Undeva prin Siberia.

– De ce nu pleacă trenul?

– Au schimbat locomotiva.

– Și de ce nu pleacă?

– Au schimbat-o pe vodcă.

Alt banc memorabil

Bulă intră într-o librărie și întreabă vânzătoarea:

– Aveți cărți despre bărbații cei mai deștepți din lume?

Vânzătoarea zâmbește și îi arată un raft întreg:

– Da, Bulă, avem o secțiune întreagă.

Bulă ia o carte, se uită la ea și spune:

– Foarte bine! Atunci dă-mi și mie două pungi de semințe.

Telefonul sună acasă la Bulă. Mama lui răspunde, ascultă puțin, apoi îl strigă:

– Bulă, vino repede la telefon! Este dirigintele tău.

Bulă se apropie încet, ia receptorul și spune speriat:

– Alo?

La celălalt capăt se aude vocea severă:

– Bulă, notele tale sunt o catastrofă! La matematică ai patru, la istorie tot patru…

Bulă răsuflă ușurat și zice:

– Aaa, domnule profesor, păi nu vă faceți griji, eu nu sunt superstițios!

Alte glume savuroase

Bulă, la braț cu o super tipă, intră într-unul dintre cele mai scumpe magazine de blănuri.

– Arătați-mi cea mai scumpă haină de blană pe care o aveți în vânzare.

Vânzătorul bucuros, pleacă și se întoarce cu o haină extraordinară din blană de tigru siberian.

– Acesta este cel mai scump articol al nostru și costă 10 de mii de euro – spune vânzătorul.

– Nici o problemă! Imediat vă scriu un cec.

– Foarte bine, dar deoarece azi este sâmbătă și nu putem confirma cec-ul la bancă, o să veniți luni să ridicați haina.

Pleacă ei, iar luni bărbatul vine la magazin.

Văzându-l, vânzătorul a izbucnit:

– Ar trebui să vă fie rușine să mai veniți pe aici! Contul dvs. este gol!

Bulă zâmbind, îi întinde 20 de euro și-i zice:

– Am venit doar să-ți mulțumesc pentru una din cele mai frumoase seri din viața mea.

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:

– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?

– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

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