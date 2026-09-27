Ce facultate a absolvit fiul cel mic al lui Lucian Mîndruță. Matei calcă pe urmele mamei sale

Fiul cel mic al lui Lucian Mîndruță a absolvit Facultatea de Medicină. Tânărul a făcut un pas important în carieră, iar momentul festiv a fost sărbătorit alături de familie, pe Arena Națională din București. Apariția sa la ceremonia de absolvire a atras atenția și prin asemănarea cu celebrul jurnalist.

Lucian Mîndruță a avut parte de un moment important în viața de familie. Fiul său, Matei Mîndruță, a încheiat studiile universitare în domeniul medical, iar festivitatea de absolvire a reprezentat pentru întreaga familie un prilej de bucurie și emoție.

Matei calcă pe urmele mamei sale

Ceremonia a avut loc pe Arena Națională din București, unde s-au reunit numeroși absolvenți, cadre didactice, părinți și apropiați ai tinerilor care au finalizat studiile. Pentru absolvenții Facultății de Medicină, evenimentul a marcat încheierea unei perioade importante de pregătire și începutul unui nou capitol profesional.

Jurnalistul a fost alături de fiul său într-o zi cu o semnificație aparte pentru familie și a ales să împărtășească momentul și cu cei care îl urmăresc în mediul online. Acesta a publicat o fotografie realizată în timpul festivității, în care apare Matei îmbrăcat în ținuta specifică absolvenților.

„De azi, e doctor. Și cum e normal, am plâns cu toții pe Arena Națională’, a spus Lucian Mîndruță pe rețelele de socializare.

Pentru tânăr, absolvirea Facultății de Medicină reprezintă rezultatul mai multor ani de studiu, examene și pregătire profesională. Alegerea domeniului medical are, de altfel, o legătură directă cu familia sa, întrucât mama lui, Ioana Mîndruță, este medic neurolog.

Astfel, Matei Mîndruță continuă o tradiție profesională existentă deja în familie. Dacă tatăl său și-a construit o carieră în jurnalism și televiziune, mama sa activează în domeniul medical, iar fiul lor a optat pentru aceeași zonă profesională.

În urma absolvirii, tânărul intră într-o nouă etapă a pregătirii sale profesionale. Finalizarea facultății reprezintă doar unul dintre pașii parcursului medical, domeniul presupunând în continuare specializare și formare pentru viitoarea carieră.

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