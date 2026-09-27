Tragedie în Târgu Mureș! Un bărbat a fost găsit mort într-o centrală dezafectată

Un bărbat a fost găsit fără viață într-o clădire dezafectată din Târgu Mureș. Incidentul s-a petrecut într-o fostă centrală termică situată pe Bulevardul 1848. În prezent, cazul este investigat de polițiști.

Un apel la numărul de urgență 112 a alertat autoritățile cu privire la existența unei persoane care nu mai prezenta semne de viață în interiorul imobilului. La scurt timp, echipele de intervenție s-au deplasat la adresă, unde au identificat victima în zona unui echipament electric.

Polițiștii suspectează o electrocutare

Conform primelor informații rezultate în urma verificărilor, una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că decesul ar fi survenit în urma unui contact cu instalația electrică. Oamenii legii desfășoară în continuare cercetări pentru a determina modul exact în care s-a produs incidentul și împrejurările care au dus la moartea bărbatului.

Pentru stabilirea cauzei decesului, trupul victimei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Târgu Mureș. Specialiștii urmează să efectueze necropsia. Concluziile medico-legale vor putea oferi indicii importante despre modul în care și-a pierdut viața bărbatul.

Identitatea victimei nu a fost stabilită până în prezent. Anchetatorii fac verificări pentru a afla cine este bărbatul și încearcă să obțină informații care să permită reconstituirea perioadei care a precedat decesul.

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal, fiind analizată inclusiv ipoteza unei ucideri din culpă. Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească, pe baza probelor și a rezultatelor medico-legale, circumstanțele exacte în care s-a produs decesul.

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