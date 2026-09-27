Doinița Oancea spune lucrurilor pe nume. Motivul pentru care actrița nu mai vrea să vorbească despre iubitul ei

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„Pe partea aceasta a vieții mele personale s-au pus niște titluri care nu mi-au plăcut.” Invitată în platoul CANCAN EXCLUSIV, Doinița Oancea face dezvăluiri despre viața personală și vorbește deschis despre articolele și titlurile care au deranjat-o de-a lungul timpului. Actrița explică de ce a ales să păstreze anumite aspecte ale vieții sale departe de ochii publicului.

A fost o perioadă în care viața amoroasă a actriței a ținut prima pagină a tabloidelor. De atunci, deși a trecut mult timp, Doinița și-a refăcut viața sentimentală, însă preferă să păstreze discreția și evită să ofere detalii despre relație sau să se afișeze public alături de partenerul său.

Doinița Oancea, despre căsătorie și viața personală: „Te anunț când se lasă cu nuntă, direct!”

În ceea ce privește nunta, subiectul acesta o să-l facă public. Nu este chiar atât de strictă. Știe că anumite lucruri nu are cum să le ascundă în totalitate. Dacă vreți să aflați ce a făcut alături de iubitul ei vara aceasta, de ce a plâns ultima oară și ce se întâmplă acum cu Minodora din „Inimă de țigan” și cum o să revină aceasta în prim-plan cât de curând, întregul interviu îl puteți vedea duminică, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube CANCAN.RO, în cadrul emisiunii „CANCAN Exclusiv”.

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Doinița Oancea, în platoul CANCAN EXCLUSIV.

CANCAN: Am înțeles partea aceasta profesională care te ține ocupată. Dar te ține ocupată și o altă parte?

Doinița Oancea: Da. Viața mea personală.

CANCAN: Ești bine acum din toate punctele de vedere, nu?

Doinița Oancea: Da, da. Sunt într-un echilibru, așa cum doresc tuturor, și cu viața personală, și cu cea profesională. Și cu iubitul.

CANCAN: O să te întreb acum ce te întreabă toată lumea: când te logodești?

Doinița Oancea: Te anunț când se lasă cu nuntă, direct.

CANCAN: Să înțeleg că deja este o cerere?

Doinița Oancea: Caută asta.(râde)

CANCAN: Te întreabă lumea și când faci un copil?

Doinița Oancea: Da, de toate. Cei care mă cunosc știu că, pe zona aceasta personală, când vine vorba despre iubitul meu, despre relație, despre viața mea intimă, vorbesc mai puțin.
Arăt multe lucruri din viața mea, dar nu și partea intimă. Pentru că, pe partea aceasta a vieții mele personale, s-au pus niște titluri care nu mi-au plăcut. Este firesc să se întâmple asta, mai ales că sunt persoană publică și oamenii vor să știe, doar că partea aceasta cu „Doina este fericită”, „Doina iubește” sau că „este total nefericită, nu are iubit” nu mi se pare relevantă, pentru că nu însumează toată viața mea.De asta evit și vreau să nu mai am lucruri de genul acesta. Am reușit acum să țin totul aproape de sufletul meu și de oamenii care ne cunosc personal. Mereu am făcut declarații, așa cum fac și acum, generale, și o să mai fac. Nu am o problemă cu asta, dar nu vreau să spun mult mai mult decât este cazul.

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