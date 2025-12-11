Anunțul făcut de Doinița Oancea. Fanii au rămas surprinși: ”Gata, îl scot la lumină!”

Doinița Oancea și-a luat prin surprindere fanii cu cel mai recent anunț! Actrița se reprofilează și începe un capitol cu totul nou din viața ei. Despre ce schimbare radicală este vorba? Momentan vă spunem doar că s-a alăturat unui trend din lumea vedetelor. Toate detaliile în articol.

Doinița Oancea se numără printre cele mai cunoscute și iubite actrițe de la noi. Cu personajul „Minodora” din telenovela „Inimă de țigan”, ea a reușit să intre în inimile telespectatorilor și să se facă remarcată.

Doinița Oancea a făcut anunțul

Pasiunea Doiniței Oancea pentru actorie a împins-o pe aceasta să susțină propriul curs pentru copiii care vor să ajungă pe scenă. Totuși, nimeni nu se aștepta la mutarea care urma. Bruneta a anunțat că se alătură trendului printre vedete, după cum v-am spus mai sus, și își deschide propriul podcast.

Până să le dea vestea cea mare, actrița le-a aruncat mai multe ”săgeți” în mediul online fanilor ei, dar nu a spus nimic concret înainte de timp, pentru a lăsa misterul să preia controlul asupra situației.

Formatul se va numi „DO SHOW” și promite să fie unul plin de conversații plăcute care le va da oamenilor senzația că sunt cu un prieten la cafea și află bârfe noi.

„Da, acesta e proiectul „secret” despre care tot v-am făcut cu ochiul în ultimul timp. Gata, îl scot la lumină! Am pornit PODCASTUL meu! – DO SHOW. Un spațiu unde stăm la povești ca între prieteni, râdem mult, ne dăm cu părerea (chiar și când nu ne-o cere nimeni ), punem întrebări curioase și scoatem la iveală cele mai haioase și neașteptate detalii din viețile invitaților mei. Vibe-ul? Exact ca mine: relaxat, funny, sincer și cu multă energie bună. Dacă vreți să ne petrecem timpul împreună ca la o cafea unde totul e permis, ei bine… asta e!”, a fost mesajul transmis de Doinița Oancea în mediul online.

CITEȘTE ȘI:

S-a îmbrățișat cu pasiune, dar ceva lipsește din peisaj! Doinița Oancea, apariție de zile mari fără iubit

Doinița Oancea, detalii picante despre adolescență. Cum se înțelegea cu părinții: ”Mă încuiam în baie”