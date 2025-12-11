Acasă » Știri » O femeie a cumpărat această pușculiță dintr-un târg de vechituri și a avut parte de surpriza vieții. Ce se afla în ea

O femeie a cumpărat această pușculiță dintr-un târg de vechituri și a avut parte de surpriza vieții. Ce se afla în ea

De: Anca Chihaie 11/12/2025 | 13:25
Ce a găsit o femeie într-o pușculiță/foto: captură TikTok

O descoperire neașteptată a transformat o achiziție modestă într-un câștig semnificativ pentru o colecționară americană de obiecte vintage. Într-un târg de vechituri din Statele Unite, o femeie a achiziționat o pușculiță aparent banală pentru doar 10,99 dolari. Ce părea la prima vedere un obiect decorativ fără valoare s-a dovedit a ascunde o sumă impresionantă de bani, transformând mică investiție într-o veritabilă “comoară” modernă.

Pușculița, realizată în anii 1970 și caracterizată printr-un aspect considerat de unii inestetic sau chiar înfricoșător, a fost descoperită într-un magazin Goodwill, cunoscut pentru vânzarea de obiecte second-hand și vintage. Obiectele din astfel de magazine sunt deseori evaluate mai mult pentru valoarea lor decorativă sau colecționabilă, iar pușculița respectivă nu făcea excepție, fiind remarcată doar de colecționari experimentați pentru elementele sale retro.

Ce a găsit o femeie într-o pușculiță

La deschiderea obiectului, s-a constatat că acesta conținea mai multe pungi de plastic, fiecare legată individual și adăpostind teancuri de bancnote. În total, suma ascunsă în interior a ajuns la 2.028 de dolari, echivalentul a peste 1.700 de euro, reprezentând de aproape 200 de ori valoarea plătită pentru achiziția inițială. Descoperirea a subliniat cât de imprevizibilă poate fi lumea obiectelor second-hand și cât de mari pot fi surprizele ascunse în lucruri considerate fără valoare.

Banii găsiți în pușculiță/foto: captură TikTok

„Toată lumea îmi spune: De ce ai vrea să cumperi pușculița aia? E oribilă și înfricoșătoare! E vintage, datează din anii 1970 și nu e chiar atât de înfricoșător. Când am scos dopul, am văzut mai multe pungi de plastic legate între ele”, a spus femeia.

Această descoperire a devenit rapid virală pe platformele de social media, unde colecționarii și pasionații de obiecte vintage au comentat asupra valorii neașteptate pe care obiectele vechi o pot ascunde.

Deși pușculița respectivă nu era considerată valoroasă din punct de vedere estetic sau funcțional, conținutul său a demonstrat că obiectele vechi pot ascunde adevărate surprize. Experții în obiecte de colecție subliniază frecvent că, în cazul pieselor retro, valoarea nu rezidă doar în design sau material, ci și în istoria și proveniența lor. În acest caz, pușculița a devenit mai mult decât un obiect decorativ: a reprezentat o oportunitate financiară neașteptată și un exemplu elocvent al imprevizibilității pieței second-hand.

