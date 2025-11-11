Vrei să vinzi sau să cumperi o mașină second-hand? Ce reguli trebuie să respecți ca să nu ai probleme cu legea

Vânzarea sau achiziția unui autovehicul second-hand nu se rezumă doar la găsirea unui cumpărător și semnarea unui contract. Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția că, pentru ca o tranzacție să fie legală și sigură, este esențial ca vehiculul să fie însoțit de toate documentele obligatorii, în special Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). Fără acest act, noul proprietar nu poate înmatricula autovehiculul, iar tranzacția poate genera probleme majore atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător.

RAR a lansat recent o campanie națională de informare și control, menită să elimine practicile ilegale din piața mașinilor la mâna a doua și să îi protejeze pe consumatori. Scopul acestei campanii este dublu: să crească transparența în comerțul cu autovehicule și să descurajeze vânzările frauduloase sau incomplet documentate.

Ce trebuie să știi dacă vrei să îți vinzi mașina

Pentru cei care intenționează să vândă un autovehicul, primul pas este obținerea CIV-ului de la RAR. Acesta atestă faptul că mașina este omologată și respectă toate normele tehnice și de siguranță. Fără CIV, vânzarea nu este doar riscantă, ci și ilegală. În practică, există cazuri în care proprietarii încearcă să vândă un vehicul fără acest document, promițând că îl vor obține ulterior. Astfel de situații pot deveni probleme serioase, mai ales dacă vehiculul are modificări tehnice neautorizate sau probleme ascunse care împiedică eliberarea CIV-ului.

Obligațiile vânzătorului sunt clare: conform legislației, acesta trebuie să predea cumpărătorului Cartea de Identitate a Vehiculului. Lipsa documentului poate face tranzacția nulă și expune cumpărătorul la riscuri majore, cum ar fi imposibilitatea înmatriculării, amenzi sau pierderea banilor investiți. Practic, CIV-ul funcționează ca un „bilet de siguranță” pentru ambele părți implicate în tranzacție.

RAR nu verifică doar mașinile individuale; instituția desfășoară controale la nivel național pentru a se asigura că toți operatorii economici care vând vehicule second-hand respectă legea. Aceste verificări urmăresc să protejeze consumatorii de fraude, să reducă riscurile tehnice și să crească încrederea în piața auto. Prin aceste măsuri, cumpărătorii pot fi siguri că achiziția pe care o fac este conformă din punct de vedere legal și tehnic.

