Prognoza meteo azi, 16 martie 2026. Zonele din România în care temperaturile ating 17 grade în termometre

Vești bune de la ANM: în ciuda dimineților și serilor răcoroase, specifice trecerii de la iarnă la primăvară, temperaturile vor atinge maxime de 17 grade. Prognoza meteo de azi, 16 martie 2026, vine cu un cer mai mult noros, temperaturi minime cuprinse între -4 și 5 grade și maxime de până la 17 grade.

În seara zilei de 15 martie, cerul a fost mai mult senin, mai puțin în zonele estice și sudice, unde a fost nebulozitate joasă sau ceaţă. Vântul a suflat slab și moderat, iar temperaturile au fost cuprinse între -8 și 5 grade Celsius.

Prognoza meteo azi, 16 martie 2026

Pentru ziua de luni, ANM a prezis un cer variabil, cu înnorări temporare în regiunile extracarpatice. Temperaturile vor fi ușor peste sau apropiate de media perioadei pentru luna martie.

În zona Carpaţilor Meridionali, vor fi posibile precipitaţii slabe mixte și noaptea, izolat, va ploua slab în Banat şi Crişana. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi între 9-10 grade pe litoral, 15-17 grade în regiunile vestice și nord-vestice, și temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 şi 5 grade.

În depresiunile din estul Transilvaniei, temperaturile vor ajunge la -8 grade Celsius. Pe alocuri, dimineața și seara va apărea ceața.

Vremea de azi în București

Vremea se menține frumoasă și valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice datei. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 3–5°C, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade.

Vremea de azi la munte

Cerul va fi variabil. Vor exista înnorări temporare în Carpații Meridionali, mai ales la altitudin mari. Posibile precipitații mixte, dar vor fi slabe. Vântul va sufla slab și moderat.

Ce temperaturi vor fi luni în România

Potrivit meteorologilor, ziua de 16 martie va fi una în general plăcută pentru această perioadă. Temperaturile vor fi de primăvară și precipitațiile vor fi reduse.

București – temperatura maximă va fi de 13°C, iar cea minimă de 3–5°C. Cerul va fi mai mult senin.

Cluj-Napoca – temperatura maximă va fi de 15°C, iar cea minimă de 2–4°C. Cerul va fi senin.

Timișoara – temperatura maximă va fi de 17°C, iar cea minimă de 4–6°C. Și aici cerul va fi senin.

Iași – maxima va fi de 16°C, iar temperatura minimă de 3–5°C. Cerul va fi parțial noros.

Constanța – maxima va fi de 9–10°C, iar temperatura minimă de 4–6°C. Cerul va fi parțial noros.

Brașov – temperatura maximă va fi de 14°C, iar cea minimă de 1–3°C. Cerul va fi senin.

Craiova – maxima va fi de 12°C, iar temperatura minimă de 3–5°C. Și aici se anunță cer senin.

Galați – maxima va fi de 13°C, iar temperatura minimă de 4–6°C. Cerul va fi variabil.

