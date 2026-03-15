Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta? Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru

Prognozele meteo pentru această primăvară par să fie cât se poate de clare: Bucureștiul nu va mai vedea ninsori în următoarele luni, indiferent de sursa consultată.

Atât Accuweather, cât și Easeweather indică același lucru pentru luna martie, iar estimările ANM merg în aceeași direcție, confirmând că iarna s-a încheiat definitiv în Capitală.

Mai ninge sau nu în București primăvara aceasta?

Chiar dacă începutul lunii martie a adus temperaturi variabile și câteva zile mai reci, tendința generală este una de încălzire treptată, fără episoade de iarnă târzie.

Potrivit prognozei Accuweather pentru luna martie, vremea se menține în limitele normale ale începutului de primăvară, cu temperaturi cuprinse între 10 și 15 grade Celsius, iar minimele rămân pozitive, în general între 1 și 5 grade. Calendarul meteo prezentat pentru această perioadă arată o alternanță între zile însorite, parțial înnorate și episoade de ploaie, însă fără nicio mențiune privind posibile ninsori.

Chiar și în intervalele mai reci, valorile minime rămân peste pragul la care ar putea apărea precipitații solide, semn că sezonul rece a rămas în urmă.

Easeweather confirmă aceeași tendință pentru perioada 15 martie – 4 aprilie. Temperaturile maxime se situează constant între 6 și 18 grade. Deși sunt prognozate câteva zile cu ploaie sau cer variabil, nu apare nicio fereastră în care condițiile să permită formarea fulgilor de zăpadă.

Prognozele meteorologilor Accuweather, Easeweather și ANM indică același lucru

Chiar și nopțile mai reci se mențin în limite care exclud orice risc de ninsoare, ceea ce arată că Bucureștiul a intrat deja într-un regim termic stabil, specific primăverii.

Estimările ANM pentru lunile aprilie și mai întăresc aceeași concluzie. În mod obișnuit, ninsorile după prima parte a lunii martie sunt extrem de rare în Capitală, iar anul acesta nu face excepție.

Temperaturile vor continua să crească, iar precipitațiile vor fi exclusiv sub formă de ploaie. În aprilie, maximele vor depăși frecvent 15 grade, iar în mai se vor apropia chiar de 25 de grade în unele zile, semn că sezonul cald se instalează fără ezitare.

Concluzia este clară: primăvara aceasta nu va mai aduce ninsori în București. Toate prognozele analizate indică o evoluție stabilă a vremii, cu temperaturi în creștere și precipitații exclusiv sub formă de ploaie. Capitala a ieșit definitiv din sezonul rece, iar locuitorii se pot pregăti pentru o perioadă tot mai blândă, fără surprize de iarnă târzie.

