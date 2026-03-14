Ora de vară 2026 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat la ora de vară

România va trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ceasurile vor fi mutate înainte cu o oră. La ora 03:00, ora oficială va deveni 04:00, ceea ce va face ca ziua de duminică să fie mai scurtă cu o oră.

Această ajustare marchează începutul perioadei în care lumina naturală se prelungește în a doua parte a zilei, iar serile devin treptat mai luminoase.

Se mai schimbă sau nu ora în România?

Trecerea la ora de vară reprezintă o modificare sezonieră a timpului oficial, menită să valorifice mai bine durata zilei în lunile de primăvară și vară.

În România, schimbarea are loc în ultimul weekend din martie, în conformitate cu regulile aplicate în majoritatea statelor europene. Odată cu această ajustare, țara trece de la ora standard a Europei de Est (EET) la ora de vară (EEST).

Efectul imediat al schimbării este prelungirea luminii naturale în a doua parte a zilei. Serile devin mai lungi, în timp ce diminețile rămân mai întunecate pentru o perioadă.

Ajustarea orei se face de două ori pe an: primăvara ceasurile sunt date înainte, iar toamna sunt date înapoi. În 2026, revenirea la ora standard va avea loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ora 04:00 va deveni 03:00, iar ziua va avea 25 de ore.

Sistemul orei de vară a fost introdus pentru a utiliza mai eficient lumina naturală și pentru a reduce consumul de energie. Conceptul a fost menționat încă din secolul al XVIII lea, când Benjamin Franklin a sugerat folosirea luminii naturale pentru economisirea resurselor. Prima propunere modernă a venit în 1907, de la britanicul William Willett.

Aplicarea practică a început în 1916, în timpul Primului Război Mondial, când Germania și Austro Ungaria au introdus ora de vară pentru a economisi combustibil. Măsura s-a extins rapid în Europa și America de Nord.

În România, ora de vară a fost folosită pentru prima dată în 1917, apoi abandonată și reintrodusă în 1932. În anii ’40, practica a fost suspendată, fiind reluată în 1979. Din 1997, calendarul a fost armonizat cu cel al Uniunii Europene.

În ultimii ani, la nivel european au existat discuții privind eliminarea schimbării sezoniere a orei. În 2019, Parlamentul European a votat în favoarea renunțării la sistem, însă statele membre nu au ajuns la un acord privind ora care ar trebui păstrată permanent. În lipsa unei decizii comune, mecanismul actual rămâne în vigoare.

Lista țărilor care au renunțat la ora de vară

Tot mai multe țări din afara Uniunii Europene au renunțat complet la schimbarea orei, considerând că sistemul este depășit sau ineficient. Printre acestea se numără:

Algeria – 1980

Argentina – 2009

Armenia – 2011

Azerbaidjan – 2015

Bangladesh – 2009

Barbados – 1980

Belize – 1983

Bolivia – 1932

Botswana – 1944

Brazilia – 2019

Capul Verde – 1945

China – 1991

Costa Rica – 1992

Republica Dominicană – 1974

Ecuador – 1993

El Salvador – 1988

Insulele Falkland – 2010

Fiji – 2021

Georgia – 2014

Ghana – 1942

Guam – 1977

Guatemala – 2006

Honduras – 2006

Hong Kong – 1979

India – 1945

Irak – 2007

Iran – 2022

Islanda – 1967

Jamaica – 1983

Japonia – 1951

Iordania – 2022

Kazahstan – 2004

Kârgâzstan – 2005

Columbia – 1993

Lesotho – 1944

Libia – 2013

Macao – 1979

Madagascar – 1954

Malaezia – 1941

Martinica – 1980

Mauritius – 2009

Mongolia – 2016

Namibia – 2017

Noua Caledonie – 1997

Nicaragua – 2006

Pakistan – 2009

Paraguay – 2024

Peru – 1994

Filipine – 1978

Puerto Rico – 1945

Rusia – 2010

Samoa – 2021

Sierra Leone – 1962

Singapore – 1936

Sri Lanka – 1945

Africa de Sud – 1944

Sudan – 1985

Coreea de Sud – 1988

Sudanul de Sud – 1985

Siria – 2022

Tadjikistan – 1991

Taiwan – 1979

Tonga – 2017

Ciad – 1980

Tunisia – 2008

Turcia – 2016

Turkmenistan – 1991

Uruguay – 2015

Uzbekistan – 1991

Vanuatu – 1993

Belarus – 2010

Ucraina a fost aproape să elimine schimbarea orei începând cu 2025, după ce Parlamentul a aprobat legea, însă actul nu a fost promulgat. Pe fondul războiului, subiectul a fost amânat, dar intenția autorităților rămâne aceea de a renunța la un sistem considerat învechit.

În Uniunea Europeană, dezbaterea continuă. În Germania, discuțiile reapar la fiecare schimbare de oră, o parte a populației preferând serile mai lungi, în timp ce alții reclamă efectele negative asupra sănătății, precum tulburările de somn și perturbarea ritmului biologic. Deși inițial sistemul urmărea economisirea energiei, studiile recente arată că impactul este redus, în timp ce disconfortul resimțit de populație este tot mai evident.

