Ora de vară 2026 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat la ora de vară

De: David Ioan 14/03/2026 | 15:01
România va trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ceasurile vor fi mutate înainte cu o oră. La ora 03:00, ora oficială va deveni 04:00, ceea ce va face ca ziua de duminică să fie mai scurtă cu o oră.

Această ajustare marchează începutul perioadei în care lumina naturală se prelungește în a doua parte a zilei, iar serile devin treptat mai luminoase.

Se mai schimbă sau nu ora în România?

Trecerea la ora de vară reprezintă o modificare sezonieră a timpului oficial, menită să valorifice mai bine durata zilei în lunile de primăvară și vară.

În România, schimbarea are loc în ultimul weekend din martie, în conformitate cu regulile aplicate în majoritatea statelor europene. Odată cu această ajustare, țara trece de la ora standard a Europei de Est (EET) la ora de vară (EEST).

Efectul imediat al schimbării este prelungirea luminii naturale în a doua parte a zilei. Serile devin mai lungi, în timp ce diminețile rămân mai întunecate pentru o perioadă.

Ajustarea orei se face de două ori pe an: primăvara ceasurile sunt date înainte, iar toamna sunt date înapoi. În 2026, revenirea la ora standard va avea loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ora 04:00 va deveni 03:00, iar ziua va avea 25 de ore.

Sistemul orei de vară a fost introdus pentru a utiliza mai eficient lumina naturală și pentru a reduce consumul de energie. Conceptul a fost menționat încă din secolul al XVIII lea, când Benjamin Franklin a sugerat folosirea luminii naturale pentru economisirea resurselor. Prima propunere modernă a venit în 1907, de la britanicul William Willett.

Aplicarea practică a început în 1916, în timpul Primului Război Mondial, când Germania și Austro Ungaria au introdus ora de vară pentru a economisi combustibil. Măsura s-a extins rapid în Europa și America de Nord.

În România, ora de vară a fost folosită pentru prima dată în 1917, apoi abandonată și reintrodusă în 1932. În anii ’40, practica a fost suspendată, fiind reluată în 1979. Din 1997, calendarul a fost armonizat cu cel al Uniunii Europene.

În ultimii ani, la nivel european au existat discuții privind eliminarea schimbării sezoniere a orei. În 2019, Parlamentul European a votat în favoarea renunțării la sistem, însă statele membre nu au ajuns la un acord privind ora care ar trebui păstrată permanent. În lipsa unei decizii comune, mecanismul actual rămâne în vigoare.

Lista țărilor care au renunțat la ora de vară

Tot mai multe țări din afara Uniunii Europene au renunțat complet la schimbarea orei, considerând că sistemul este depășit sau ineficient. Printre acestea se numără:

  • Algeria – 1980
  • Argentina – 2009
  • Armenia – 2011
  • Azerbaidjan – 2015
  • Bangladesh – 2009
  • Barbados – 1980
  • Belize – 1983
  • Bolivia – 1932
  • Botswana – 1944
  • Brazilia – 2019
  • Capul Verde – 1945
  • China – 1991
  • Costa Rica – 1992
  • Republica Dominicană – 1974
  • Ecuador – 1993
  • El Salvador – 1988
  • Insulele Falkland – 2010
  • Fiji – 2021
  • Georgia – 2014
  • Ghana – 1942
  • Guam – 1977
  • Guatemala – 2006
  • Honduras – 2006
  • Hong Kong – 1979
  • India – 1945
  • Irak – 2007
  • Iran – 2022
  • Islanda – 1967
  • Jamaica – 1983
  • Japonia – 1951
  • Iordania – 2022
  • Kazahstan – 2004
  • Kârgâzstan – 2005
  • Columbia – 1993
  • Lesotho – 1944
  • Libia – 2013
  • Macao – 1979
  • Madagascar – 1954
  • Malaezia – 1941
  • Martinica – 1980
  • Mauritius – 2009
  • Mongolia – 2016
  • Namibia – 2017
  • Noua Caledonie – 1997
  • Nicaragua – 2006
  • Pakistan – 2009
  • Paraguay – 2024
  • Peru – 1994
  • Filipine – 1978
  • Puerto Rico – 1945
  • Rusia – 2010
  • Samoa – 2021
  • Sierra Leone – 1962
  • Singapore – 1936
  • Sri Lanka – 1945
  • Africa de Sud – 1944
  • Sudan – 1985
  • Coreea de Sud – 1988
  • Sudanul de Sud – 1985
  • Siria – 2022
  • Tadjikistan – 1991
  • Taiwan – 1979
  • Tonga – 2017
  • Ciad – 1980
  • Tunisia – 2008
  • Turcia – 2016
  • Turkmenistan – 1991
  • Uruguay – 2015
  • Uzbekistan – 1991
  • Vanuatu – 1993
  • Belarus – 2010

Ucraina a fost aproape să elimine schimbarea orei începând cu 2025, după ce Parlamentul a aprobat legea, însă actul nu a fost promulgat. Pe fondul războiului, subiectul a fost amânat, dar intenția autorităților rămâne aceea de a renunța la un sistem considerat învechit.

În Uniunea Europeană, dezbaterea continuă. În Germania, discuțiile reapar la fiecare schimbare de oră, o parte a populației preferând serile mai lungi, în timp ce alții reclamă efectele negative asupra sănătății, precum tulburările de somn și perturbarea ritmului biologic. Deși inițial sistemul urmărea economisirea energiei, studiile recente arată că impactul este redus, în timp ce disconfortul resimțit de populație este tot mai evident.

CITEŞTE ŞI: Cine are liber în Vinerea Mare 2026. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească salariații

Vortex polar în aprilie | Ninge de Paște în România. Care sunt localitățile afectate, conform meteorologilor Easeweather

Gabriela Cristea, reacție surprinzătoare la comentariul răutăcios al unei internaute. Cum a răspuns vedeta
Știri
Gabriela Cristea, reacție surprinzătoare la comentariul răutăcios al unei internaute. Cum a răspuns vedeta
Andreea Popescu a fost înșelată de Rareș Cojoc? Ce a descoperit vedeta la ziua de naștere a soacrei sale: „l-am și prins”
Știri
Andreea Popescu a fost înșelată de Rareș Cojoc? Ce a descoperit vedeta la ziua de naștere a soacrei…
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Mediafax
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna
Gandul.ro
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București...
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător...
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Adevarul
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă,...
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se...
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Parteneri
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul...
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața lor intră într-o nouă etapă, au loc finaluri karmice și noi începuturi
Click.ro
4 zodii își schimbă destinul după Luna Nouă în Pești de pe 19 martie. Viața...
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Digi 24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin,...
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns președintele SUA
Digi24
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a răspuns...
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
go4it.ro
Primarul general al Capitalei va avea propriul podcast
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Go4Games
Cum arată noul joc din populara serie World of Tanks
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în Chiajna
Gandul.ro
Cât a plătit un client Uber, pentru o cursă cu prioritate din București până în...
