Ora de vară 2026 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat la ora de vară

România va trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ceasurile vor fi mutate înainte cu o oră. La ora 03:00, ora oficială va deveni 04:00, ceea ce va face ca ziua de duminică să fie mai scurtă cu o oră.
Această ajustare marchează începutul perioadei în care lumina naturală se prelungește în a doua parte a zilei, iar serile devin treptat mai luminoase.
Trecerea la ora de vară reprezintă o modificare sezonieră a timpului oficial, menită să valorifice mai bine durata zilei în lunile de primăvară și vară.
În România, schimbarea are loc în ultimul weekend din martie, în conformitate cu regulile aplicate în majoritatea statelor europene. Odată cu această ajustare, țara trece de la ora standard a Europei de Est (EET) la ora de vară (EEST).
Efectul imediat al schimbării este prelungirea luminii naturale în a doua parte a zilei. Serile devin mai lungi, în timp ce diminețile rămân mai întunecate pentru o perioadă.
Ajustarea orei se face de două ori pe an: primăvara ceasurile sunt date înainte, iar toamna sunt date înapoi. În 2026, revenirea la ora standard va avea loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ora 04:00 va deveni 03:00, iar ziua va avea 25 de ore.
Sistemul orei de vară a fost introdus pentru a utiliza mai eficient lumina naturală și pentru a reduce consumul de energie. Conceptul a fost menționat încă din secolul al XVIII lea, când Benjamin Franklin a sugerat folosirea luminii naturale pentru economisirea resurselor. Prima propunere modernă a venit în 1907, de la britanicul William Willett.
Aplicarea practică a început în 1916, în timpul Primului Război Mondial, când Germania și Austro Ungaria au introdus ora de vară pentru a economisi combustibil. Măsura s-a extins rapid în Europa și America de Nord.
În România, ora de vară a fost folosită pentru prima dată în 1917, apoi abandonată și reintrodusă în 1932. În anii ’40, practica a fost suspendată, fiind reluată în 1979. Din 1997, calendarul a fost armonizat cu cel al Uniunii Europene.
În ultimii ani, la nivel european au existat discuții privind eliminarea schimbării sezoniere a orei. În 2019, Parlamentul European a votat în favoarea renunțării la sistem, însă statele membre nu au ajuns la un acord privind ora care ar trebui păstrată permanent. În lipsa unei decizii comune, mecanismul actual rămâne în vigoare.
Tot mai multe țări din afara Uniunii Europene au renunțat complet la schimbarea orei, considerând că sistemul este depășit sau ineficient. Printre acestea se numără:
Ucraina a fost aproape să elimine schimbarea orei începând cu 2025, după ce Parlamentul a aprobat legea, însă actul nu a fost promulgat. Pe fondul războiului, subiectul a fost amânat, dar intenția autorităților rămâne aceea de a renunța la un sistem considerat învechit.
În Uniunea Europeană, dezbaterea continuă. În Germania, discuțiile reapar la fiecare schimbare de oră, o parte a populației preferând serile mai lungi, în timp ce alții reclamă efectele negative asupra sănătății, precum tulburările de somn și perturbarea ritmului biologic. Deși inițial sistemul urmărea economisirea energiei, studiile recente arată că impactul este redus, în timp ce disconfortul resimțit de populație este tot mai evident.
