Acasă » Știri » Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte

Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte

De: David Ioan 11/05/2026 | 09:50
Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte
Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Marian Godină a părăsit competiția după duelul tensionat cu Gabriel Tamaș, un duel anunțat încă de la început ca fiind unul dintre cele mai solicitante ale sezonului. Traseul impus de Adi Vasile a inclus bârna, podul și o serie de obstacole care au pus la încercare atât rezistența fizică, cât și concentrarea celor doi concurenți.

Finalul s-a decis la proba de îndemânare, unde fiecare a trebuit să dărâme totemuri și cuburi într-un timp cât mai scurt. După o luptă intensă, Marian Godină a fost cel care a pierdut duelul și, implicit, locul în competiție, moment ce a generat reacții puternice în tabără.

Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte

La plecare, Godină și-a luat rămas bun de la colegii rămași în joc, a strâns mâini, a oferit câteva cuvinte de încurajare și a păstrat tonul calm și respectuos care l-a caracterizat pe tot parcursul competiției. Totuși, un detaliu nu a trecut neobservat. Printre toți cei salutați, a existat un singur concurent de care Godină a ales să se despartă în tăcere, fără nicio vorbă și fără vreun gest de apropiere. Este vorba despre Cristian Boureanu, cu care tensiunile au fost evidente încă din primele săptămâni.

Relația dintre cei doi a fost marcată de replici tăioase, diferențe de temperament și o antipatie care nu a mai putut fi mascată nici în fața camerelor. De-a lungul competiției, Godină a evitat conflictele directe, însă nu a ascuns faptul că nu îl apreciază pe Boureanu, iar acest lucru s-a văzut clar în momentul eliminării. În timp ce restul colegilor au primit un salut, o strângere de mână sau un scurt mesaj, Boureanu a rămas în afara acestui ritual, ceea ce a confirmat încă o dată distanța dintre ei.

Gestul lui Godină nu a fost unul teatral, ci mai degrabă o consecință firească a unei relații tensionate. Într-un context competitiv, unde presiunea și oboseala amplifică orice diferență de caracter, astfel de rupturi devin inevitabile. Publicul a observat contrastul dintre calmul lui Godină și reacțiile mai impulsive ale lui Boureanu, iar lipsa unui rămas bun a părut, pentru mulți, o continuare logică a dinamicii dintre ei.

CITEŞTE ŞI: Câți bani a primit eliminatul Marian Godină, de la Antena 1, pentru cele 15 săptămâni la Survivor

Concurenta de la Survivor 2026 s-a trezit cu fața desfigurată: ”Sper să îmi treacă”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un avion cu 300 de pasageri la bord a luat foc la aterizare în Nepal. Aeroportul a fost închis
Știri
Un avion cu 300 de pasageri la bord a luat foc la aterizare în Nepal. Aeroportul a fost…
Foc de artificii fabulos, un tort special și o ținută atipică. Noi imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea
Știri
Foc de artificii fabulos, un tort special și o ținută atipică. Noi imagini de la nunta Andreei Bălan…
Prima reacție a lui Trump după răspunsul Teheranului la propunerea SUA de încheiere a războiului
Mediafax
Prima reacție a lui Trump după răspunsul Teheranului la propunerea SUA de încheiere...
Suferința condamnată la tăcere. O pacientă acuză abuzuri grave la Spitalul Giulești din Capitală: avort în chinuri și chiuretaj fără anestezie: „Am implorat, am plâns. A continuat măcelul”. Mărturisiri revoltătoare ale femeilor care au făcut întrerupere de sarcină în spitalele din România
Gandul.ro
Suferința condamnată la tăcere. O pacientă acuză abuzuri grave la Spitalul Giulești din...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută turiștilor: sate de poveste și castele medievale
Adevarul
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută...
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un...
Fenomenul îngrijorător descoperit de cercetători: oamenii încep să „halucineze împreună cu IA"
Mediafax
Fenomenul îngrijorător descoperit de cercetători: oamenii încep să „halucineze împreună cu IA"
Parteneri
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Bianca Censori, din nou aproape dezbrăcată! Apariție incendiară
Click.ro
Bianca Censori, din nou aproape dezbrăcată! Apariție incendiară
EXCLUSIV Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt convinși că n-are nicio șansă”
Digi 24
EXCLUSIV Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
„Războiul prosoapelor” Un turist a fost despăgubit cu 1.000 de euro după ce nu a găsit şezlonguri libere pe plaja unui hotel
Digi24
„Războiul prosoapelor” Un turist a fost despăgubit cu 1.000 de euro după ce nu a...
Este oficial, avem Programul Rabla și în 2026. Dar numai pentru anumite mașini și doar pentru persoane fizice
Promotor.ro
Este oficial, avem Programul Rabla și în 2026. Dar numai pentru anumite mașini și doar...
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Suferința condamnată la tăcere. O pacientă acuză abuzuri grave la Spitalul Giulești din Capitală: avort în chinuri și chiuretaj fără anestezie: „Am implorat, am plâns. A continuat măcelul”. Mărturisiri revoltătoare ale femeilor care au făcut întrerupere de sarcină în spitalele din România
Gandul.ro
Suferința condamnată la tăcere. O pacientă acuză abuzuri grave la Spitalul Giulești din Capitală: avort...
ULTIMA ORĂ
Un avion cu 300 de pasageri la bord a luat foc la aterizare în Nepal. Aeroportul a fost închis
Un avion cu 300 de pasageri la bord a luat foc la aterizare în Nepal. Aeroportul a fost închis
Foc de artificii fabulos, un tort special și o ținută atipică. Noi imagini de la nunta Andreei Bălan ...
Foc de artificii fabulos, un tort special și o ținută atipică. Noi imagini de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea
Câți bani a primit eliminatul Marian Godină, de la Antena 1, pentru cele 15 săptămâni la Survivor
Câți bani a primit eliminatul Marian Godină, de la Antena 1, pentru cele 15 săptămâni la Survivor
Cătălin Măruță a revenit la Pro TV, după ce a fost dat afară. Primele imagini
Cătălin Măruță a revenit la Pro TV, după ce a fost dat afară. Primele imagini
Moment sfâșietor înainte de El Clasico: Hansi Flick și-a pierdut tatăl, apoi a cucerit titlul cu ...
Moment sfâșietor înainte de El Clasico: Hansi Flick și-a pierdut tatăl, apoi a cucerit titlul cu Barcelona
Cum a apărut Andreea Bănică la nunta Andreei Bălan? Toate privirile s-au întors către ea
Cum a apărut Andreea Bănică la nunta Andreei Bălan? Toate privirile s-au întors către ea
Vezi toate știrile