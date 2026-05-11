Marian Godină a părăsit competiția după duelul tensionat cu Gabriel Tamaș, un duel anunțat încă de la început ca fiind unul dintre cele mai solicitante ale sezonului. Traseul impus de Adi Vasile a inclus bârna, podul și o serie de obstacole care au pus la încercare atât rezistența fizică, cât și concentrarea celor doi concurenți.

Finalul s-a decis la proba de îndemânare, unde fiecare a trebuit să dărâme totemuri și cuburi într-un timp cât mai scurt. După o luptă intensă, Marian Godină a fost cel care a pierdut duelul și, implicit, locul în competiție, moment ce a generat reacții puternice în tabără.

Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte

La plecare, Godină și-a luat rămas bun de la colegii rămași în joc, a strâns mâini, a oferit câteva cuvinte de încurajare și a păstrat tonul calm și respectuos care l-a caracterizat pe tot parcursul competiției. Totuși, un detaliu nu a trecut neobservat. Printre toți cei salutați, a existat un singur concurent de care Godină a ales să se despartă în tăcere, fără nicio vorbă și fără vreun gest de apropiere. Este vorba despre Cristian Boureanu, cu care tensiunile au fost evidente încă din primele săptămâni.

Relația dintre cei doi a fost marcată de replici tăioase, diferențe de temperament și o antipatie care nu a mai putut fi mascată nici în fața camerelor. De-a lungul competiției, Godină a evitat conflictele directe, însă nu a ascuns faptul că nu îl apreciază pe Boureanu, iar acest lucru s-a văzut clar în momentul eliminării. În timp ce restul colegilor au primit un salut, o strângere de mână sau un scurt mesaj, Boureanu a rămas în afara acestui ritual, ceea ce a confirmat încă o dată distanța dintre ei.

Gestul lui Godină nu a fost unul teatral, ci mai degrabă o consecință firească a unei relații tensionate. Într-un context competitiv, unde presiunea și oboseala amplifică orice diferență de caracter, astfel de rupturi devin inevitabile. Publicul a observat contrastul dintre calmul lui Godină și reacțiile mai impulsive ale lui Boureanu, iar lipsa unui rămas bun a părut, pentru mulți, o continuare logică a dinamicii dintre ei.

