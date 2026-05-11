Cătălin Măruță a revenit la Pro TV, după ce a fost dat afară. Primele imagini

Deși nu mai face parte din echipa PRO TV, după aproape două decenii petrecute în cadrul trustului, Cătălin Măruță pare că păstrează în continuare o legătură strânsă cu locul în care și-a construit cariera.

Recent, prezentatorul TV a surprins pe toată lumea după ce a apărut din nou pe platourile de filmare ale postului. Însă, într-o ipostază complet diferită față de cea cu care și-a obișnuit publicul de-a lungul anilor.

Cătălin Măruță a revenit la Pro Tv într-o nouă ipostază

De această dată, Cătălin Măruță nu a revenit în rol de moderator, ci pentru a-i fi alături soției sale, Andra, în cadrul semifinalelor live ale emisiunii „Românii au talent”. Însoțit de cei doi copii ai lor, David și Eva, prezentatorul a demonstrat că tradiția familiei de a o susține pe artistă continuă indiferent de schimbările din plan profesional.

Atmosfera din fața scenei a fost una emoționantă. Imaginile publicate de Măruță în mediul online au atras rapid atenția fanilor. Prezentatorul a transmis și un mesaj în care a vorbit despre trăirile pe care le are de fiecare dată când urmărește show-ul din postura de susținător al Andrei și al concurenților care urcă pe scenă pentru a-și demonstra talentul.

„A început prima semifinală live din Românii au talent. Și, ca de fiecare dată, ne strângem cu toții împreună, cu emoții, cu râsete, cu bucuria de a vedea oameni care au curajul să urce pe scenă și să își spună povestea prin talentul lor”, a scris acesta pe rețelele sociale.

Chiar dacă perioada petrecută la PRO TV s-a încheiat, apariția lui Cătălin Măruță în platoul emisiunii arată că legătura cu foștii colegi și cu proiectele importante pentru familia sa a rămas la fel de puternică.

Pe data de 6 februarie 2026, emisiunea „La Măruță” a transmis live ultima zi de emisie. Formatul devenise monoton, iar prezentatorul începuse să piardă lupta cu audiența. Nici publicul spectator nu mai era cel de altădată. Mai mult, nici măcar sosurile picante nu mai aveau audiența de odinioară. Astfel că, producătorii au luat decizia de a scoate din grilă celebra emisiune a omului de televiziune.

