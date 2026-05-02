Cătălin Măruță, prins cu minciuna? Acuzat că își cumpără vizualizări pentru videoclipurile din podcast

În ultimele zile, numele lui Cătălin Măruță a ajuns din nou în centrul atenției în mediul online, pe fondul unor discuții și speculații apărute pe rețelele de socializare cu privire la performanțele înregistrate de podcastul pe care îl realizează pe YouTube. Subiectul a generat numeroase reacții și dezbateri între utilizatori, în special în ceea ce privește raportul dintre numărul de vizualizări și nivelul de interacțiune al publicului.

Contextul acestor discuții este legat de tranziția profesională a prezentatorului, după încheierea colaborării sale de lungă durată cu Pro TV, unde a realizat o emisiune timp de aproape două decenii. Finalul proiectului televizat a fost marcat la începutul anului 2026, moment care a atras atenția publicului și a industriei media, fiind considerat o schimbare importantă în parcursul său profesional.

Cătălin Măruță, acuzat că își cumpără vizualizări pentru videoclipurile din podcast

Ulterior acestei etape, Măruță și-a concentrat activitatea în zona digitală, cu podcastul pe YouTube. În acest context, au apărut discuții legate de performanța unor episoade, mai ales în ceea ce privește discrepanța observată de unii utilizatori între numărul de vizualizări și nivelul de reacții, precum aprecieri sau comentarii.

Un exemplu intens discutat în mediul online este un episod în care a fost invitată artista Feli, publicat recent pe platformă, care a adunat sute de mii de vizualizări într-un interval scurt de timp, dar un număr relativ redus de interacțiuni directe din partea publicului. Acest tip de raport a fost comparat de unele persoane cu alte materiale video de pe platformă, considerate mai mici ca audiență, dar cu un nivel de implicare aparent diferit.

„Cătălin Măruță se pare că își cumpără vizionări pe clipurile lui de YouTube. De ce? Pentru a vinde publicitate foarte scump către branduri. Cum funcționează lucrurile? Cu cât ai mai multe vizualizări pe un clip, cu atât poți încasa mai mulți bani de la brandurile ce vor să se promoveze la tine. De unde deducem că face asta Cătălin Măruță? cel puțin în opinia mea și în opinia altora din ce văd pe internet, o deducem din numărul de like-uri foarte mic și numărul de comentarii foarte mici raportat la numărul foarte mare de vizionări. Uitați-vă aici. Deci nu e o proporție normală. Are aproape 500.000 de vizionări și doar 500 de like-uri, 505 like-uri și 31 de comentarii. Proporția asta e valabilă pentru un clip de 10.000 de vizionări, de 15.000 de vizionări. Cam asta se întâmplă. Alt clip. 521.000 de vizionări, 1400 de like-uri și 61 de comentarii. Sunt foarte, foarte puține. Proporția e foarte mică pentru YouTube. E mică și pentru TikTok. Eu, spre exemplu, pe TikTok, la un clip de 300.000, 400.000, 500.000 de vizionări, fac undeva la 20.000, 30.000 de like-uri. El face doar 1000 și ceva. Ceva nu e în regulă. Alt clip. 650.000 de vizionări, 1100 de like-uri.”, a transmis un internaut.

VEZI ȘI: „Minune” pentru Andra, la Mănăstirea Prislop? Cătălin Măruță a dus-o prima oară acolo și artistei nu i-a venit să creadă ce vede

Cum au petrecut Andra și Cătălin Măruță? Imagini rare, cu tatăl cântăreței