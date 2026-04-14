„Minune" pentru Andra, la Mănăstirea Prislop? Cătălin Măruță a dus-o prima oară acolo și artistei nu i-a venit să creadă ce vede

De: Anca Chihaie 14/04/2026 | 12:52
Sărbătorile pascale din acest an au fost marcate de momente speciale pentru Andra și Cătălin Măruță, care au ales să petreacă această perioadă într-un cadru liniștit, departe de agitația cotidiană. Cei doi au mers în Brașov, unde s-au bucurat de timp de calitate alături de familia artistei, dar și împreună cu cei doi copii ai lor, David și Eva.

Vacanța de Paște a fost una dedicată relaxării și reconectării cu cei dragi, într-un decor montan apreciat pentru frumusețea și atmosfera sa. Brașovul rămâne una dintre destinațiile preferate ale vedetelor din România pentru astfel de momente, oferind atât liniște, cât și oportunități de petrecere a timpului în natură.

Unde au plecat Andra și Cătălin Măruță după Paște

După încheierea șederii în Brașov, familia a decis să continue călătoria spre un loc încărcat de semnificație spirituală. Astfel, în a doua zi de Paște, Andra a ajuns pentru prima dată la Mănăstirea Prislop, un important loc de pelerinaj din județul Hunedoara. Aici se află mormântul părintelui Arsenie Boca, considerat de mulți credincioși o figură spirituală deosebită.

„Paștele e despre lucruri simple… dar care înseamnă totul. Suntem toți la masă, împreună, și parcă timpul se oprește puțin. Râdem, povestim, ne bucurăm unii de alții. Asta e, de fapt, cea mai mare bogăție. Familia. Paște liniștit și sărbători fericite să aveți”, a transmis Andra pe rețelele de socializare de Paște.

Foto: social media

Vizita la Prislop a avut o încărcătură emoțională aparte pentru artistă, mai ales datorită atmosferei recunoscute pentru liniștea și spiritualitatea sa. Mănăstirea atrage anual mii de pelerini din toate colțurile țării, iar pentru Andra, această experiență a fost una nouă și memorabilă.

Un element surprinzător al acestei excursii a fost faptul că, fără o organizare prealabilă, familia artistei s-a întâlnit acolo cu rudele lui Cătălin Măruță, venite din Târgu Jiu. Întâlnirea a avut loc în mod neașteptat, toți ajungând în același loc în același timp, fără să fi stabilit anterior acest lucru.

„Sunt locuri în care ajungi pentru prima dată… dar simți că le știi de o viață. Pentru mine a fost prima dată la Mănăstirea Prislop, la Sfântul Arsenie Boca, un loc cu o liniște aparte, cu o energie greu de pus în cuvinte… un loc binecuvântat.

După Paștele petrecut la Brașov, fără să ne vorbim, fără să stabilim nimic, fiecare a pornit pe drumul lui… iar la final ne-am întâlnit cu toții. Familia din Târgu Jiu, noi… toți, în același loc, în același timp. A fost mai mult decât o simplă coincidență. A fost o întâlnire de suflet. M-am bucurat de momentul ăsta simplu și atât de puternic… pentru că, până la urmă, despre asta e totul: să fim împreună”, a scris Andra pe Facebook și Instagram.

