Bancul de weekend | Din jurnalul unei femei: „Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă”

De: Andreea Stăncescu 29/05/2026 | 21:00
Bancurile reușesc să se schimbe starea într-o secundă. În weekend ne putem bucura de timp liber și de relaxare, astfel că glumele de mai jos sunt ideale pentru o porție zdravănă de râs. 

Din jurnalul unei femei:
„Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă. Apoi mi-am amintit că stau singură și m-am întors.”

 

În metrou, oră de vârf și foarte aglomerat…
Lângă ușă stă un tip cu o cutie de iPhone 14 în mână. În momentul când se anunță ”atentie, se închid usile”, un țigănuș îi înhață cutia din măini și se face nevăzut în multime.
La care tipul:
– Băga-mi-aș… mi-a furat hamsterul.

Un prieten s-a dus la psiholog deoarece credea că are un picior mai scurt.
Psihologul l-a lămurit că celălalt picior este mai lung…
Acum e fericit!
La fel e și cu pensiile, și cu salariile:
Vi s-a spus că nu sunt ele mici, ci prețurile mari…
Altă viață, nenicule!

Se întâlnesc reprezentanții fabricilor de bere Becks, Heineken, Carlsberg si Guiness.
Fiecare comandă o bere.
Cel de la Becks o bere Becks, cel de la Heineken o bere Heineken, cel de la Carlsberg o bere Carlsberg, iar cel de la Guiness, spre uimirea celorlalți, cere o Coca-Cola.
Cei trei intreabă nedumeriți:
– Tu nu bei bere?
– Păi, dacă voi nu beți bere, atunci nici eu nu beau!

Angajații unei companii multinaționa sunt intrebati ce vor face cu banii din prima de Crăciun.
Elvetianul:
Din banii de prima imi cumpar o barca
– Și cu restul?
– Și cu restu imi renovez fațada casei.
Englezul:
– Din banii de primă imi cumpar o mașină sport.
– Și cu restul?
– Și cu restul mă duc intr-o excursie în Africa.
Românul:
– Din banii de primă imi cumpăr un pulover.
– Si cu restul?
– Restul mi-i dă mama.

