Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit 30 de kilograme. Transformare uluitoare!

Gabriela Cristea a reușit să „topească” 30 de kilograme în ultimul an. Fosta prezentatoare TV se mândrește cu noua condiție fizică, iar recent a încărcat pe social media primele fotografii în costum de baie.

Gabriela Cristea trece printr-un proces de transformare fizică, dar și psihică. După ce a ajuns într-un punct în care simțea că kilogramele în plus îi afectează sănătatea și starea de bine, ea a decis că este momentul să facă o schimbare.

Gabriela Cristea: „Mi-a rămas pielea un pic mare”

După o perioadă îndelungată în care s-a luptat cu kilogramele în plus, Gabriela Cristea s-a decis să își pună sănătatea pe primul loc. Sub îndrumarea unui medic, fosta prezentatoare TV a urmat un tratament împotriva obezității, cu ajutorul căruia a reușit să slăbească 30 de kilograme în ultimul an. În ciuda tuturor prejudecăților și a sfaturilor „gratuite” primite din partea celor din jur, legate de posibilele reacții adverse, ea a continuat să facă ceea ce a considerat că este mai bine pentru corpul și sănătatea sa.

”Când m-am apucat anul trecut de tratamentul împotriva obezității, peste tot auzeam doar „după ce te lași, te îngrași dublu” sau ” aaaa, ai ales calea ușoară” sau „tu ai văzut câte efecte adverse are tratamentul?” Majoritatea celor care îmi spuneau asta, nu au trecut nici o zi prin toate reacțiile pe care eu le-am avut din cauza obezității. Și ca să vă fac să înțelegeți; simțeam că mă îndrept spre o viață scurtă și plină de complicații medicale, din care nu găseam nici o ieșire. Așa ca la mine decizia a fost uşor de luat… eram deja la pământ, nu aveam unde să mă duc mai jos. Așa ca m-am scuturat și am spus fie ce-o fi, cu Dumnezeu și cu medicul înainte. Azi vreau să le răspund celor care credeau ca știu mai bine ce e cu corpul meu. Da, dacă opresc tratamentul brusc și mă întorc la obiceiurile de acum un an, probabil am să revin la obezitate. Dar dacă am ajuns aici, nu am nici un motiv să mă las până nu duc tratamentul la final. lar medicina studiază chiar acum medicamente moderne care să ne ajute så întreținem rezultatele.”, a spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a continuat confesiunea și a mărturist că, de când urmează tratamentul împotriva obezității, și-a schimbat garderoba de mai multe ori în ultimul an, analizele medicale i s-au îmbunătățit constant, iar starea de bine a devenit o prezență obișnuită în viața ei. Mai mult, după ce se va stabiliza la greutatea dorită, fosta prezentatoare TV are de gând să înceapă un maraton de proceduri de înfrumusețare și estetică corporală, pentru a-și armoniza silueta.

„Dacă cineva crede ca tratamentele moderne împotriva obezității reprezintă calea ușoară, e clar ca habar nu are despre ce vorbește. De slăbit, slăbeşti tot cu deficit calorii (adică mâncare mai puțină) doar că dispare food noise-ul, cel mai mare duşman al celor care suferă de obezitate și te saturi muuuuult mai repede ca înainte.

Cat privește reacțiile adverse, am făcut gaură în bugetul familiei pentru că a trebuit să-mi schimb garderoba cam de 4 ori în ultimul an, analizele mele nu au mai arătat atât de bine ca dinainte să încep o relație cu Tavi. Starea mea de bine e la cote maxime și sunt gata de orice aventură împreună cu familia mea. Mănânc orice, fără restricții, doar că în cantități mici și nu mă mai frustrez niciodată din cauza mâncării. Da, mi-a rămas pielea un pic mare, dar asta sa fie toată paguba, încep procedurile în curând. Și da, m-am uitat pe prospect și am văzut toate posibilele reacții… dar voi care spuneți asta, când ați citit prospectul la paracetamol ultima dată? Vă rog să citiți și vorbim după”, a fost mesajul Gabrielei Cristea.

