Gabriela Cristea, adevărul despre ofertele primite după ce a plecat de la Antena Stars. Vedeta a luat o decizie radicală!

De: Elisa Tîrgovățu 14/05/2026 | 19:29
Gabriela Cristea, schimbări majore în cariera profesională. Vedeta nu va mai apărea pe micile ecrane
Gabriela Cristea a vorbit recent, după o perioadă de tăcere, despre ce a urmat în viața ei după plecarea de la Antena 1. Vedeta a povestit și despre schimbările importante pe care le-a făcut în plan personal în acest interval.

Deși mulți se așteptau să revină rapid pe micul ecran, Gabriela Cristea a explicat că a preferat să își dedice mai mult timp sieși și familiei, chiar dacă nu i-au lipsit ofertele de muncă. Într-un interviu, ea a vorbit despre numărul propunerilor primite după retragerea din televiziune și a clarificat și zvonurile legate de o posibilă colaborare cu Pro TV.

„Nu știu dacă muncesc mai puțin, dar muncesc mai organizat acum. A fost o decizie foarte bună. Cred că tot ce am avut de spus în televiziune până la acel moment am spus. Nu știu dacă mă voi mai întoarce vreodată în televiziune.

Ideea este că acum muncesc doar pentru mine și îmi fac programul așa cum consider eu de cuviință. Și, în general, încerc să muncesc până cel mai târziu la ora 17, dar bine, ziua mea începe undeva la ora 6 dimineața și după aceea să pot să stau mai mult cu familia mea.”, a relatat Gabriela Cristea.

Telespectatorii își doresc să o revadă pe Gabriela Cristea pe micile ecrane

Vedeta a fost întrebată dacă ia în calcul o posibilă revenire în televiziune. Fosta prezentatoare TV a mărturisit că se simte flatată de faptul că oamenii își doresc să o revadă. Însă, deocamdată va prioritiza familia și timpul petrecut cu cei dragi.

„Recunosc că mă simt flatată pentru că oamenii își doresc să vadă în continuare programe de televiziune cu mine, dar acum este momentul pentru mine și pentru familia mea, așa că nu vor avea ocazia să mă vadă prea curând la un post de televiziune.”

Gabriela Cristea a mai adăugat faptul că în acest moment nu există nicio emisiune care să o facă să accepte imediat o colaborare. Fosta prezentatoare a susținut că preferă să se axeze pe un proiect personal.

„Ce pot să spun e că la momentul acesta nu există un format de televiziune pe piața din România după care să tânjesc. Nu e nimic care să fie potrivit pentru mine la momentul acesta.Nu știu care ar fi formatul și depinde foarte mult și de perioada în care primești oferta, cum ești tu la momentul acela cu cariera.

Eu acum sunt foarte liniștită și îmi permit să spun pas. Și cred că cel mai important e că mă concentrez pe faptul că fac un proiect pentru mine, mă apuc de podcast și cred că asta e cel mai important. Asta simt să fac în momentul ăsta și este un lucru nou, interesant și inedit pentru mine, și asta mă stimulează la momentul acesta.”, a mai transmis ea, pentru Viva.

