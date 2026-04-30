Ce cadou inedit i-a făcut Tavi Clonda soției sale, la 11 ani de la căsătorie: ”Te iubesc!”

Astăzi este o zi deosebită pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda, care împlinesc 11 ani de la momentul în care și-au unit destinele la starea civilă. Cu această ocazie, artistul a pregătit pentru soția sa o surpriză complet neașteptată, un cadou cum rar se vede, menit să marcheze aniversarea într-un mod memorabil.

Gabriela Cristea se bucură de succes pe toate planurile. Fosta prezentatoare TV are o familie cu care se mândrește și pe care o iubește necondiționat.

Tavi Clonda, partenerul ei de viață, nu ratează nicio ocazie să-și arate dragostea față de ea. De această dată, momentul fiind unul cu adevărat special, artistul și-a surprins soția cu un cadou inedit, marcând într-un mod aparte cei 11 ani de căsnicie. Gestul său a luat-o complet prin surprindere pe Gabriela Cristea.

Ce cadou i-a făcut Tavi Clonda soției sale

Tavi Clonda a dus surprizele la un alt nivel în ziua în care a sărbătorit 11 ani de mariaj alături de Gabriela Cristea. Fosta prezentatoarea TV a fost complet luată prin surprindere când artistul a ajuns acasă și i-a dezvăluit ce gest special pregătise pentru ea.

Fără ezitare, cântărețul a mers la un salon și și-a făcut un tatuaj cu o semnificație profundă: inițiala soției sale, decorată cu o coroană, ca simbol al locului unic pe care aceasta îl ocupă în inima lui.

Reacția Gabrielei nu a întârziat să apară. Vizibil emoționată și încântată, aceasta l-a îmbrățișat pe soțul ei și l-a sărutat cu pasiune, impresionată de gestul lui.

Gabriela Cristea a postat un mesaj emoționant

La rândul său, vedeta nu a lăsat gestul soțului să treacă neobservat și a publicat un mesaj plin de emoție. Fosta prezentatoare TV i-a făcut lui Tavi Clonda o declarație sinceră de iubire, exprimând cât de mult înseamnă pentru ea. Povestea lor arată că sentimentele adevărate pot rămâne la fel de puternice în timp, indiferent de vârstă.

„11 ani de la căsătoria noastră! Mi se pare ca am construit împreună cat pentru o viață de om, dar tot nu-mi vine să cred cat de repede a trecut timpul. După 11 ani, cel mai frumos cadou este >. Te iubesc, jumătatea mea până la capăt! La mulți ani, iubitule!“, a scris Gabriela Cristea, pe Instagram.

