Gabriela Cristea, diagnosticată anul trecut cu obezitate grad 1 și prediabet

Gabriela Cristea a ales să nu se mai ascundă. Prezentatoarea TV a rupt tăcerea după mai mulți ani în care s-a luptat cu kilogramele în plus. Deși încă este un subiect sensibil, ea a preferat să lase masca jos și să vorbească despre momentele pe care le-a depășit în tăcere.

Vedeta s-a arătat mereu sinceră și transparentă în fața publicului său, însă problemele legate de kilogramele în plus au făcut-o să fie mai reținută în ceea ce privește expunerea despre acest subiect.

Gabriela Cristea are o familie frumoasă și în prezent se simte cea mai împlinită femeie, alături de soțul său și cele două fiice, care o susțin și o sprijină, mai ales în momentele dificile. Printre aceste momente se numără și lupta vedetei cu kilogramele în plus.

Gabriela Cristea se mândrește acum cu o siluetă de invidiat, însă în trecut, în spatele zâmbetului și al ținutelor mereu impecabile, ea ascundea un complex. Recent, prezentatoarea TV a mărturisit că, în iunie 2025, a fost diagnosticată cu obezitate gradul 1. Vedeta a explicat că această problemă îi fura din energie, având prediabet periculos.

„Aveam glicemie mărită și nopți în care apneea nu mă lăsa să respir și să dorm. Am înțeles în sfârșit că obezitatea este o afecțiune și are nevoie de știință, nu doar de voință. Familia mea a fost lângă mine necondiționat”, a declarat Gabriela Cristea.

Cum a reușit vedeta să slăbească

Prezentatoarea a demontat zvonurile legate de o operație care ar fi dus la acest rezultat. Ea a mărturisit că în acest proces amplu sunt implicați foarte mulți specialiști. Mai mult, a venit și cu un sfat pentru toți cei care ascultă sfaturi din mediul online în loc să aibă un regim realizat special pentru ei de un profesionist: să nu mai facă acest lucru.

„Am slăbit foarte mult. Mă îngrășasem foarte tare înainte să termin programul de televiziune. Nu o să povestesc acum pentru că încă sunt în proces de slăbire și sunt superstițioasă. Oricum am făcut o chestie foarte politically correct. Nu m-am operat, dacă asta era întrebarea”, a mărturisit vedeta.

