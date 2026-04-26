Gabriela Cristea, diagnosticată anul trecut cu obezitate grad 1 și prediabet

De: Elisa Tîrgovățu 26/04/2026 | 15:13
Gabriela Cristea a ales să nu se mai ascundă. Prezentatoarea TV a rupt tăcerea după mai mulți ani în care s-a luptat cu kilogramele în plus. Deși încă este un subiect sensibil, ea a preferat să lase masca jos și să vorbească despre momentele pe care le-a depășit în tăcere.

Vedeta s-a arătat mereu sinceră și transparentă în fața publicului său, însă problemele legate de kilogramele în plus au făcut-o să fie mai reținută în ceea ce privește expunerea despre acest subiect.

Gabriela Cristea are o familie frumoasă și în prezent se simte cea mai împlinită femeie, alături de soțul său și cele două fiice, care o susțin și o sprijină, mai ales în momentele dificile. Printre aceste momente se numără și lupta vedetei cu kilogramele în plus.

Gabriela Cristea se mândrește acum cu o siluetă de invidiat, însă în trecut, în spatele zâmbetului și al ținutelor mereu impecabile, ea ascundea un complex. Recent, prezentatoarea TV a mărturisit că, în iunie 2025, a fost diagnosticată cu obezitate gradul 1. Vedeta a explicat că această problemă îi fura din energie, având prediabet periculos.

„Aveam glicemie mărită și nopți în care apneea nu mă lăsa să respir și să dorm. Am înțeles în sfârșit că obezitatea este o afecțiune și are nevoie de știință, nu doar de voință. Familia mea a fost lângă mine necondiționat”, a declarat Gabriela Cristea.

Cum a reușit vedeta să slăbească

Prezentatoarea a demontat zvonurile legate de o operație care ar fi dus la acest rezultat. Ea a mărturisit că în acest proces amplu sunt implicați foarte mulți specialiști. Mai mult, a venit și cu un sfat pentru toți cei care ascultă sfaturi din mediul online în loc să aibă un regim realizat special pentru ei de un profesionist: să nu mai facă acest lucru.

„Am slăbit foarte mult. Mă îngrășasem foarte tare înainte să termin programul de televiziune. Nu o să povestesc acum pentru că încă sunt în proces de slăbire și sunt superstițioasă. Oricum am făcut o chestie foarte politically correct. Nu m-am operat, dacă asta era întrebarea”, a mărturisit vedeta.

CITEȘTE ȘI: Gabriela Cristea, reacție fermă în urma acuzațiilor unchiului său. De ce nu a mers la înmormântarea propriilor părinți

Gabriela Cristea, transformare uluitoare! Cum arată după ce a slăbit 30 de kilograme

Iți recomandăm
Cum funcționează Theta Healing în procesul de eliberare a furiei. Explicaţiile Alinei Feder | „Altceva cu Adrian Artene”
Știri
Cum funcționează Theta Healing în procesul de eliberare a furiei. Explicaţiile Alinei Feder | „Altceva cu Adrian Artene”
Ramona Olaru, speriată de căsătorie. Ce mesaj a publicat în mediul online
Știri
Ramona Olaru, speriată de căsătorie. Ce mesaj a publicat în mediul online
„Străzi poluate”: Calea Victoriei a înregistrat cea mai mare valoare medie de noxe
Mediafax
„Străzi poluate”: Calea Victoriei a înregistrat cea mai mare valoare medie de noxe
Moment controversat în sala unde a avut loc atacul armat asupra lui Trump. Ambasadoarea Ucrainei pare ca a recreat scena atacului, doar pentru a-și face un selfie. Sta pe jos, în timp ce toți ceilalți invitați stau pe scaune
Gandul.ro
Moment controversat în sala unde a avut loc atacul armat asupra lui Trump....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Motivele din spatele relațiilor extraconjugale. Specialist: „Poate funcționa ca un refugiu”
Adevarul
Motivele din spatele relațiilor extraconjugale. Specialist: „Poate funcționa ca un refugiu”
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din...
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Mediafax
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Parteneri
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer:...
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Prosport.ro
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Click.ro
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă...
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
Digi 24
VIDEO Cine este atacatorul de la dineul de gală la care participa Donald Trump
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea...
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de...
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
PC-ul tău are 16 GB RAM dar se mișcă lent? Iată soluția simplă
go4it.ro
PC-ul tău are 16 GB RAM dar se mișcă lent? Iată soluția simplă
Cum arăta un strămoș al meduzelor de acum 450 de milioane de ani?
Descopera.ro
Cum arăta un strămoș al meduzelor de acum 450 de milioane de ani?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Moment controversat în sala unde a avut loc atacul armat asupra lui Trump. Ambasadoarea Ucrainei pare ca a recreat scena atacului, doar pentru a-și face un selfie. Sta pe jos, în timp ce toți ceilalți invitați stau pe scaune
Gandul.ro
Moment controversat în sala unde a avut loc atacul armat asupra lui Trump. Ambasadoarea Ucrainei...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum funcționează Theta Healing în procesul de eliberare a furiei. Explicaţiile Alinei Feder | „Altceva ...
Cum funcționează Theta Healing în procesul de eliberare a furiei. Explicaţiile Alinei Feder | „Altceva cu Adrian Artene”
Ramona Olaru, speriată de căsătorie. Ce mesaj a publicat în mediul online
Ramona Olaru, speriată de căsătorie. Ce mesaj a publicat în mediul online
Vedeta și-a făcut apariția nepregătită la cafeluță cu prietenele. Planurile i-au fost date peste cap
Vedeta și-a făcut apariția nepregătită la cafeluță cu prietenele. Planurile i-au fost date peste cap
BANC | Ce i-am spus soției la ieșirea din casă?
BANC | Ce i-am spus soției la ieșirea din casă?
Test IQ exclusiv pentru genii | 1 + 5 = 2 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur ...
Test IQ exclusiv pentru genii | 1 + 5 = 2 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
„Theta”, tranziția dintre veghe și somn. Alina Feder explică cum este afectat echilibrul emoțional
„Theta”, tranziția dintre veghe și somn. Alina Feder explică cum este afectat echilibrul emoțional
Vezi toate știrile