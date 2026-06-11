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Deficit uriaș de muncitori în această țară. Ce salariu poți să primești

De: Anca Chihaie 11/06/2026 | 19:41
Deficit uriaș de muncitori în această țară. Ce salariu poți să primești
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Industria de apărare din Spania se confruntă cu un dezechilibru major pe piața muncii, într-un moment în care cererea pentru echipamente militare și tehnologii de securitate este în creștere la nivel european. Expansiunea programelor de înzestrare militară, combinată cu schimbările demografice din sector, a generat un deficit semnificativ de personal calificat, estimat la sute de mii de posturi.

Potrivit datelor din industrie, lipsa totală de forță de muncă ar putea ajunge la aproximativ 350.000 de angajați în următorii ani, dacă ritmul actual de recrutare și formare nu se accelerează. Presiunea este amplificată de două tendințe care acționează simultan: ieșirea din activitate a unei generații numeroase de specialiști și creșterea rapidă a comenzilor în sectorul apărării.

Deficit uriaș de muncitori în Spania

Un prim factor esențial îl reprezintă procesul de îmbătrânire a forței de muncă. Estimările indică faptul că în jur de 240.000 de angajați din industria de apărare spaniolă urmează să se pensioneze pe parcursul următorului deceniu. Această tranziție demografică creează un risc ridicat de pierdere a expertizei tehnice acumulate în ani de activitate, în special în domenii precum ingineria aerospațială, sistemele electronice avansate și producția de echipamente militare complexe. În lipsa unui transfer eficient de cunoștințe, companiile riscă să se confrunte cu dificultăți în menținerea capacităților de producție și dezvoltare.

Al doilea element care contribuie la deficitul de personal este creșterea accelerată a cererii pentru produse și servicii din industria de apărare. Contextul geopolitic actual, marcat de conflictul din Ucraina, tensiuni în mai multe regiuni ale lumii și extinderea programelor de modernizare militară în statele europene, a determinat o creștere semnificativă a investițiilor în sector. Această evoluție a dus la extinderea comenzilor pentru echipamente militare, sisteme de supraveghere, tehnologii de comunicații securizate și platforme avansate de apărare.

În acest context, companiile din domeniu se confruntă cu dificultăți în acoperirea posturilor vacante, în special în zonele tehnice. Pentru a atrage personal calificat, sectorul a devenit unul dintre cele mai competitive din punct de vedere salarial în economia spaniolă. Nivelurile de remunerare sunt considerabil mai ridicate decât media națională, ceea ce transformă industria apărării într-un pol de atracție pentru ingineri și specialiști din domenii tehnologice.

Datele din industrie arată că salariul mediu brut anual în acest sector se situează în jurul valorii de 40.000 de euro. În cazul pozițiilor care necesită competențe avansate și experiență extinsă, veniturile pot depăși 80.000 de euro brut pe an. Prin comparație, media salarială la nivel național în Spania este semnificativ mai redusă, situându-se în jurul a 22.000 de euro anual. Această diferență accentuată a contribuit la creșterea interesului pentru locurile de muncă din industria de apărare, în special în rândul absolvenților de inginerie și al specialiștilor în tehnologii emergente.

Presa din Italia scrie despre românii de succes care s-au întors acasă: „Aici câștig aproape 3.000 de euro”

Amna, vacanță cu reguli clare pentru fiul ei. Ce program strict urmează: „Dacă scap o dată, a doua zi sunt în armată!”

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