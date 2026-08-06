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Ce este interzis să faci pe 6 august. Tradițiile pe care românii le respectă de Schimbarea la Față a Domnului

De: Anca Chihaie 06/08/2026 | 10:42
Ce este interzis să faci pe 6 august. Tradițiile pe care românii le respectă de Schimbarea la Față a Domnului
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Ziua de 6 august ocupă un loc aparte în calendarul ortodox, fiind marcată de sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, unul dintre cele 12 mari praznice împărătești. Pentru milioane de credincioși din România, această zi are o încărcătură spirituală deosebită și este însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație.

Sărbătoarea amintește de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos le-a descoperit apostolilor Petru, Iacov și Ioan natura Sa divină, pe Muntele Tabor. Potrivit relatărilor din Sfânta Scriptură, în timp ce se ruga, chipul lui Iisus s-a schimbat înaintea ucenicilor, iar hainele Sale au devenit strălucitor de albe. Tot atunci și-au făcut apariția profeții Moise și Ilie, care au vorbit cu Mântuitorul, iar un glas din cer a mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. Acest episod este considerat unul dintre cele mai importante momente din viața pământească a lui Hristos, deoarece le-a întărit credința apostolilor înainte de Patimile și Învierea Sa.

Tradițiile pe care românii le respectă de Schimbarea la Față a Domnului

Schimbarea la Față a Domnului este sărbătorită anual pe 6 august, iar forma în care este cunoscută astăzi datează încă din primele secole ale creștinismului. Tradiția spune că la începutul secolului al IV-lea, Sfânta Împărăteasă Elena a ridicat o biserică pe Muntele Tabor, locul unde s-a petrecut minunea. Ulterior, documentele istorice din secolul al V-lea menționează deja această sărbătoare, care avea să fie inclusă printre cele mai importante praznice ale Bisericii.

În credința populară românească, ziua de 6 august este cunoscută și sub denumirile de Obrejenie sau Probejenie și marchează simbolic începutul schimbării naturii. Se spune că din această zi vremea începe să se răcească treptat, iar frunzele copacilor încep să-și schimbe culoarea, semn că vara se apropie de sfârșit și că toamna nu mai este departe.

Pe lângă semnificația religioasă, această zi este însoțită de numeroase tradiții și superstiții pe care mulți români continuă să le respecte. Una dintre cele mai cunoscute credințe populare spune că nu este bine să fie spălate haine în această zi, deoarece gospodarii care încalcă această regulă riscă să aibă parte de necazuri sau de apariția insectelor dăunătoare în gospodărie.

Tot în ziua Schimbării la Față sunt evitate drumurile lungi și călătoriile. În tradiția populară există credința că cei care pornesc la drum pe 6 august se pot rătăci sau pot întâmpina obstacole neașteptate. Din acest motiv, mulți aleg să petreacă ziua alături de familie și să participe la slujbele religioase oficiate în biserici.

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