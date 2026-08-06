Loredana Groza, mesaj emoționant în memoria tatălui său. „Ești cu mine oriunde”

Loredana Groza își amintește cu emoție de tatăl său, figura care i-a fost alături și care a avut un rol important în parcursul său personal și profesional. De la dispariția acestuia, artista poartă în suflet o durere profundă. Astfel că, dorul după cel care a fost cel mai important bărbat din viața ei nu s-a stins. În urmă cu o zi, tatăl Loredanei ar fi împlinit 89 de ani.

Părintele cântăreței s-a stins din viață în luna ianuarie a acestui an, la vârsta de 88 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Dispariția sa a lăsat un gol imens în sufletul Loredanei, care a vorbit de nenumărate ori despre legătura profundă pe care a avut-o cu tatăl său.

Mesajul emoționant pe care l-a publicat Loredana Groza

În spatele succesului răsunător de care se bucură pe scenă, Loredana Groza ascunde o durere pe care timpul nu a reușit să o vindece. Artista continuă să fie apreciată de public și să își desfășoare activitatea profesională. Însă pierderea tatălui său a lăsat o urmă profundă în sufletul ei. Cu toate acestea, Loredana își găsește puterea de a merge mai departe și de a păstra vie amintirea celui care a avut un loc aparte în viața sa.

Ieri ar fi fost o zi cu o însemnătate aparte pentru familia Loredanei Groza. Tatăl artistei ar fi urmat să împlinească vârsta de 89 de ani. Din păcate, destinul i-a rezervat un alt drum, iar cei apropiați îi păstrează acum amintirea vie. Cu această ocazie, artista a transmis un mesaj emoționant, pe care l-a însoțit de o serie de fotografii de familie.

„La mulți ani, tata! Azi ai fi împlinit 89 de ani… Cine bănuia că anul trecut a fost ultima aniversare petrecută împreună… Ești cu mine oriunde… Dor”, a scris Loredana Groza, pe TikTok.

Legătura neașteptată dintre Mihai Gâdea și tatăl Loredanei Groza

Mihai Gâdea are o relație apropiată cu familia Loredanei Groza. De-a lungul timpului, omul de televiziune a avut ocazia să îl cunoască pe tatăl artistei. Prezentatorul de la Antena 3 CNN a vorbit cu emoție despre personalitatea acestuia, mărturisind că a fost profund impresionat de omul din spatele succesului cântăreței.

Jurnalistul a povestit că tatăl Loredanei i-a fost mereu alături și a reprezentat un sprijin necondiționat pentru fiica sa. Acesta a crezut în talentul artistei încă de la început și i-a oferit întotdeauna încurajările și cuvintele de care avea nevoie pentru a merge mai departe.

„L-am cunoscut bine, am fost foarte impresionat de calitatea sa morală, de modul în care știa să îi trateze pe oameni. Am fost foarte impresionat de nivelul său intelectual, de poetul Vasile Groza. Cred că, pentru cei care o iubesc pe Loredana și care înțeleg ce fel de artist este, un mare răspuns pentru cine este ea astăzi este tatăl ei, care întotdeauna a crezut în ea, întotdeauna i-a spus ceea ce un artist trebuie să audă”, a declarat Mihai Gâdea pentru Spynews Live.

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