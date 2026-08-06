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Mama Rebecăi, devastată după pierderea fiicei sale de doar 6 ani. „Îngerașul meu”

De: Elisa Tîrgovățu 06/08/2026 | 09:01
Mama Rebecăi, devastată după pierderea fiicei sale de doar 6 ani. „Îngerașul meu”
Mama Rebecăi, devastată după pierderea fiicei sale de doar 6 ani. „Îngerașul meu” / Sursa foto: Social media
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O fetiță de doar 6 ani și-a pierdut viața într-un accident tragic, lăsând în urmă o durere imensă pentru familia sa. Părinții Rebecăi trec prin momente cumplite, iar mesajul emoționant transmis de mama micuței arată suferința unei pierderi de neimaginat.

Rebeca și-a pierdut viața într-un mod cutremurător. La doar 6 ani, micuța s-a stins din viață în urma unui accident tragic produs pe strada Atelierelor din municipiul Moinești, după ce a fost lovită de o autoutilitară. Tragedia a lăsat în urmă o durere devastatoare pentru familia ei.

Mesajul transmis de mama copilei

O parte din sufletul mamei Rebecăi s-a frânt în clipa în care a aflat cumplita veste. Femeia care i-a dat viață micuței este copleșită de durere. Mesajul publicat în mediul online reflectă suferința profundă provocată de această pierdere.

„Prințesa mea, inima mea, puterea mea, de ce ai plecat? Doamne, de ce mi-ai luat ce aveam mai scump?! Te iubesc, îngerașul meu!”, a scris mama micuței, pe Facebook.

Sursa foto: Social media

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Rebecăi a fost depus la capela din Cernu, acolo unde cei care au cunoscut-o sau cei care vor să îi aducă un ultim omagiu mai au ocazia să își ia rămas-bun de la micuță.

Astăzi, 6 august 2026, familia, rudele și apropiații o vor conduce pe Rebeca pe ultimul drum, în cadrul slujbei de înmormântare, iar apoi trupul fetiței va fi așezat pentru odihnă veșnică.

Cum s-a produs accidentul

Tragedia care a îndoliat o familie din județul Bacău s-a produs pe 3 august, o zi care avea să le schimbe viața pentru totdeauna celor apropiați Rebecăi. Autoritățile din Moinești au fost alertate după producerea unui accident grav pe raza localității.

Potrivit primelor informații, la volanul autoutilitarei se afla un bărbat în vârstă de 53 de ani. Șoferul a lovit-o pe micuță în timp ce aceasta ar fi traversat strada printr-un loc nepermis. Rebeca a fost transportată la spital, însă, în ciuda eforturilor medicilor, aceștia nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind nevoiți să constate decesul copilei.

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