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Tragedie în Cluj! Un motociclist de 36 de ani a murit într-un accident cumplit

De: Emanuela Cristescu 02/08/2026 | 12:12
Tragedie în Cluj! Un motociclist de 36 de ani a murit într-un accident cumplit
Destin frânt în câteva secunde! Un motociclist de 36 de ani a murit într-un accident înfiorător
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O clipă de neatenție s-a transformat într-o tragedie fără margini pe una dintre cele mai circulate șosele din județul Cluj. Un motociclist în vârstă de 36 de ani și-a pierdut viața sâmbătă după-amiază, după ce a fost implicat într-un accident violent cu un autocamion. Impactul a fost atât de puternic, încât motocicleta a fost cuprinsă de flăcări imediat după coliziune.

Nenorocirea s-a produs pe DN1-E60, în zona localității Vâlcele. Primele informații din anchetă indică faptul că în accident au fost implicate un motociclist din Câmpia Turzii și un șofer de camion în vârstă de 59 de ani.

Tragedie fără margini în Cluj

Din primele verificări, totul s-ar fi petrecut în momentul în care autocamionul a încercat să vireze la stânga pentru a intra pe un drum secundar. Motociclistul circula regulamentar din sens opus, iar impactul nu a mai putut fi evitat.

Lovitura a fost devastatoare. Motocicleta a luat foc, iar bărbatul de 36 de ani a suferit răni extrem de grave. Martorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului au fost trimise echipaje de pompieri, paramedici și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă.

Destin frânt în câteva secunde! Un motociclist de 36 de ani a murit într-un accident înfiorător
Destin frânt în câteva secunde! Un motociclist de 36 de ani a murit într-un accident înfiorător

Salvatorii au încercat minute în șir să îl readucă la viață, însă eforturile lor au fost în zadar. Motociclistul a fost declarat decedat, tragedia lăsând în urmă o nouă familie îndurerată și încă un destin frânt pe șoselele din România.

În zona accidentului au intervenit două autospeciale dotate cu modul de descarcerare, iar circulația a fost restricționată pe durata intervenției și a cercetărilor desfășurate de polițiști.

Ce au stabilit polițiștii

Oamenii legii au deschis un dosar penal și încearcă acum să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia. Șoferul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

„În data de 1 august a.c., în jurul orei 14.50, a fost înregistrat un accident rutier pe DN1-E60, în zona localității Vâlcele, în care au fost implicate un autocamion și un motociclu.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 59 de ani, din comuna Feleacu, în timp ce conducea un autocamion pe direcția Cluj-Napoca – Turda, ar fi efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar, împrejurare în care nu ar fi acordat prioritate de trecere unui motociclu condus din sensul opus de un bărbat de 36 de ani, din municipiul Câmpia Turzii. În urma impactului, motociclistul a necesitat îngrijiri medicale, fiindu-i aplicate manevre de resuscitare la fața locului.

Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În prezent, traficul se desfășoară alternativ, pe un singur sens de mers. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul care a curmat viața motociclistului de doar 36 de ani.

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