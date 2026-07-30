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Imaginile durerii de la înmormântarea soților motocicliști din Oradea, Edi și Adina. Ce se întâmplă cu fiul lor de 5 ani

De: Irina Vlad 30/07/2026 | 10:13
Imaginile durerii de la înmormântarea soților motocicliști din Oradea, Edi și Adina. Ce se întâmplă cu fiul lor de 5 ani
Zeci de motocicliști i-au condus pe ultimul drum pe Adina și Adrian/ sursă foto: Alba24
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Soții Adrian (36 de ani) și Adina (30) au fost conduși pe ultimul drum. Cei doi, uniți prin aceeași pasiune pentru moatoarele pe două roți, și-au găsit sfârșitul într-un accident rutier. În urma lor a rămas un băiețel de 5 ani, care va crește fără părinții săi. 

Adina și Adrian But, cei doi soți din Oradea care și-au pierdut viața înt-run accident de motocicletă (petrecut în noaptea  de 25 iulie), au fost conduși pe ultimul drum. Accidentul a avut loc pe șoseaua Borșului, la intrarea într-un sens giratoriu, pe sensul de mers dinspre localitatea Sântion către Oradea.

Zeci de motocicliști i-au condus pe ultimul drum pe Adina și Adrian

Adrian ar fi intrat cu viteză mare în sensul giratoriu, a pierdut controlul motocicletei și a lovit violent bordurile care delimitează spațiile verzi. Din păcate, din cauza rănilor suferite, Adina și soțul ei au murit pe loc. Cei doi erau părinții unui băiețel de aproape 5 ani, care va crește doar cu amintirea părinților săi.

Moartea celor doi soți a îndurerat întreaga comunitate din Oradea, în special în sufletele celor care i-au cunoscut. Ceremonia de înmormântare a fost vegheată de sute de membri ai grupului de motocicliști Cave Bears RC Oradea, comunitate moto din care făceau parte.

„Astăzi i-am condus pe ultimul drum pe prietenii noștri dragi, Adi și Adina, plecați fulgerător, atât de tineri, dintre noi, lăsând în urmă un copil minunat de doar 5 ani. A fost o plimbare frumoasă și organizată, din păcate nu pentru a ne delecta, ci pentru a le marca trecerea în neființă.

Suntem mândri și bucuroși să vedem că există cu adevărat o comunitate moto unită, în care oamenii își acordă sprijin unii altora, mai ales în momentele grele”, au transmis membrii Cave Bears RC Oradea.

@oradea24.ro💔 Ultimul drum pentru Adi și Adina… În noaptea de 25 iulie 2026, Adi Bijutierul și soția sa, Adina, și-au pierdut viața într-un tragic accident de motocicletă produs în municipiul Oradea. Motocicleta pe care se aflau a fost implicată într-un accident în sensul giratoriu de pe Șoseaua Borșului, iar impactul le-a fost fatal. Astăzi, 28 iulie, cei doi au fost conduși pe ultimul drum de familie, prieteni și numeroși membri ai comunității moto, veniți să le aducă un ultim omagiu. O despărțire dureroasă pentru toți cei care i-au cunoscut și i-au apreciat. „Astăzi i-am condus pe ultimul drum pe prietenii noștri dragi, Adi și Adina, plecați fulgerător, atât de tineri, dintre noi, lăsând în urmă un copil minunat de doar 5 ani”, au transmis membrii Cave Bears RC Oradea. Clubul Cave Bears RC Oradea, din care Adrian, cunoscut și ca Bijoux, a făcut parte în calitate de secretar și membru fondator, le mulțumește tuturor celor din comunitatea moto — membri ai cluburilor, dar și free rideri — care și-au rupt din timpul lor pentru a fi alături de ei și pentru a-i conduce pe cei doi pe ultimul drum. „A fost o plimbare frumoasă și organizată, din păcate nu pentru a ne delecta, ci pentru a le marca trecerea în neființă. Suntem mândri și bucuroși să vedem că există cu adevărat o comunitate moto unită, în care oamenii își acordă sprijin unii altora, mai ales în momentele grele”, au mai transmis reprezentanții clubului. În urma lor a rămas Edi, un băiețel de doar 5 ani, rămas fără ambii părinți. Pentru a-i oferi o șansă la un viitor mai bun, apropiații au lansat un apel umanitar, iar acesta rămâne în continuare deschis. Date pentru donații: 👤 Beneficiar: BUT DAVID RICHARD 🏦 Banca: Banca Transilvania 💳 IBAN: RO03 BTRL RONC RT05 4232 9901 Orice ajutor poate însemna un sprijin important pentru Edi, copilul care trebuie să meargă mai departe fără părinții săi. La final, comunitatea moto își amintește cu drag și de Uwe Tibi, un alt frate motociclist plecat dintre noi la data de 27 mai 2025. Amintirea lui rămâne vie în sufletele celor care l-au cunoscut și care au împărțit aceeași pasiune pentru motociclete. 🕊️ Dumnezeu să îi odihnească în pace pe Adi, Adina și Uwe, iar celor rămași în urmă să le dea putere să treacă peste această pierdere cumplită.♬ sunet original – oradea24.ro

Pentru a-i oferi lui Edi, băiețelul celor doi, o șansă la un viitor mai bun, apropiații au lansat un apel umanitar, iar acesta rămâne în continuare deschis. Orice ajutor poate însemna un sprijin important pentru Edi, copilul care trebuie să meargă mai departe fără părinții săi. Date pentru donații:

👤 Beneficiar: BUT DAVID RICHARD

🏦 Banca: Banca Transilvania

💳 IBAN: RO03 BTRL RONC RT05 4232 9901

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