Acasă » Știri » De ce a murit pilotul Mihai Vîrdol? Tânărul a suferit un grav accident

De ce a murit pilotul Mihai Vîrdol? Tânărul a suferit un grav accident

De: Denisa Crăciun 30/07/2026 | 09:20
De ce a murit pilotul Mihai Vîrdol? Tânărul a suferit un grav accident
De ce a murit Mihai Vîrdol/ sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pilotul Mihai Vîrdol, pilot al Bazei 90, a murit miercuri noapte, 29 iulie. Anunțul a fost făcut de Forțele Aeriene Române prin intermediul unui mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Bărbatul s-a stins după ce a suferit un grav accident.

Este doliu în lumea aviației militare, după ce locotenent-comandorul, Mihai Vîrdol, pilot al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, a murit. El a suferit un grav accident de motocicletă, iar apoi s-a aflat în comă. Vestea a întristat o întreagă comunitate, astfel că cei care l-au cunoscut și apreciat i-au adus un ultim omagiu. Acum, apropiații se pregătesc de înmormântare.

De ce a murit pilotul Mihai Vîrdol

Militarul a avut o carieră de succes, participând de-a lungul timpului la numeroase misiuni de evacuare medicală și transport. În plus, el s-a implicat chiar și în tragedia de la Colectiv, atunci când a ajutat la transportarea celor răniți grav la spitale din Europa. De asemenea, în timpul pandemiei de Covid-19, pilotul a efectuat zboruri de evacuare și transport pentru persoanele aflate în stare gravă.

Acum, cei apropiați se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum, după ce în urmă cu ceva timp a suferit un accident de motocicletă. Impactul a fost atât de puternic, încât o perioadă îndelungată s-a aflat în comă. Corpul său nu a mai supraviețuit, în ciuda eforturilor depuse de medici, astfel că în noaptea de miercuri, 29 iulie, au fost nevoiți să constate decesul.

Mesaje pline de regret după dispariția lui Mihai Vîrdol

Mihai Vîrdol a avut pasiunea pentru aviație încă din copilărie. El a fost inspirat de tatăl său, Daniel Vîrdol, fost pilot militar și instructor de aeronave MiG-21 și IAR-99 Șoim. De la vârsta de cinci ani a transmis tuturor că el va deveni pilot militar, urmându-și visul ani mai târziu. Armata Română i-a adus un ultim omagiu, prin intermediul unui mesaj publicat în mediul online.

Astăzi, cerul României este mai sărac. Ne luăm rămas-bun, cu inimile grele, de la colegul nostru, locotenent-comandorul Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu. Există oameni care nu lasă urme doar prin ceea ce fac, ci și prin felul în care îi fac pe ceilalți să se simtă. Mihai a fost unul dintre ei. Un militar dedicat, un pilot de excepție, un camarad pe care te puteai baza în orice împrejurare și un om care și-a purtat uniforma cu onoare, modestie și demnitate. Astăzi, gândurile noastre sunt alături de familia sa, de cei dragi și de toți camarazii care au împărțit cu el cerul, misiunile și aceeași credință în onoare și datorie. Unele zboruri nu se termină niciodată. Ele continuă dincolo de nori, acolo unde doar cei mai buni ajung. Drum lin printre nori, camarade. Dumnezeu să te odihnească în pace!, au scris reprezentanții Armatei Române.

VEZI ȘI: Noi detalii despre Michael Schumacher. Dezvăluirea care schimbă tot ce se știa până acum: „Există tot felul de zvonuri”

A fost finalizată ancheta în cazul pilotului Sorin Bochiș, care a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în Orăștie. Ce a descoperit AIAS

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mihai Zmărăndescu iubește din nou. Primele imagini cu noua iubită
Știri
Mihai Zmărăndescu iubește din nou. Primele imagini cu noua iubită
Noi atacuri cu drone ale Rusiei în Ucraina. Locuitorii din Tulcea avertizați prin mesaj Ro-Alert
Știri
Noi atacuri cu drone ale Rusiei în Ucraina. Locuitorii din Tulcea avertizați prin mesaj Ro-Alert
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Mediafax
(VIDEO) Momentul flagrantului Parchetului General în dosarul de obținere frauduloasă a cetățeniei române
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare de la Cernavodă
Gandul.ro
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare...
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru sala de gimnastică de la Complexul „Lia Manoliu”
Prosport.ro
Nadia Comăneci a luat din banii ei două aparate de aer condiționat pentru...
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un SUV?” Subvenția la motorină, criticată de un expert în energie
Adevarul
„De ce ar trebui să beneficieze de acciză redusă cineva care conduce un...
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
Digi24
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru...
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Arată total schimbată acum.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Maria Covașa, fostă concurentă la „Insula Iubirii”! Fanii au rămas fără cuvinte...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
3 zodii se vor transforma într-un magnet pentru prosperitate și noroc în luna august. Un nou capitol al vieții începe pentru acești nativi
Click.ro
3 zodii se vor transforma într-un magnet pentru prosperitate și noroc în luna august. Un...
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Digi 24
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere consecutive
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă din țară, cu un an înainte de căderea comunismului
Digi24
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă din țară,...
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor.ro
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Ustensila „VEDETĂ” de la Parkside revine la Kaufland. Oferta este valabilă pentru o perioadă limitată
go4it.ro
Ustensila „VEDETĂ” de la Parkside revine la Kaufland. Oferta este valabilă pentru o perioadă limitată
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Descopera.ro
Toți oamenii împărtășesc un strămoș surprinzător
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare de la Cernavodă
Gandul.ro
Bolojan le cere românilor să stingă lumina seara în urma opririi ambelor reactoare de la...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Mihai Zmărăndescu iubește din nou. Primele imagini cu noua iubită
Mihai Zmărăndescu iubește din nou. Primele imagini cu noua iubită
Noi atacuri cu drone ale Rusiei în Ucraina. Locuitorii din Tulcea avertizați prin mesaj Ro-Alert
Noi atacuri cu drone ale Rusiei în Ucraina. Locuitorii din Tulcea avertizați prin mesaj Ro-Alert
Imaginile durerii de la înmormântarea soților motocicliști din Oradea, Edi și Adina. Ce se întâmplă ...
Imaginile durerii de la înmormântarea soților motocicliști din Oradea, Edi și Adina. Ce se întâmplă cu fiul lor de 5 ani
Rikito Watanabe a ajuns pe mâna medicilor. Ce a pățit fostul concurent de la Chefi la Cuțite
Rikito Watanabe a ajuns pe mâna medicilor. Ce a pățit fostul concurent de la Chefi la Cuțite
Calendar ortodox: Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce rânduieli bisericești ...
Calendar ortodox: Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce rânduieli bisericești se țin astăzi
Ce este Tarator si cum se face. Preparatul ideal pentru zilele toride de vară
Ce este Tarator si cum se face. Preparatul ideal pentru zilele toride de vară
Vezi toate știrile