De ce a murit pilotul Mihai Vîrdol? Tânărul a suferit un grav accident

Pilotul Mihai Vîrdol, pilot al Bazei 90, a murit miercuri noapte, 29 iulie. Anunțul a fost făcut de Forțele Aeriene Române prin intermediul unui mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Bărbatul s-a stins după ce a suferit un grav accident.

Este doliu în lumea aviației militare, după ce locotenent-comandorul, Mihai Vîrdol, pilot al Bazei 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”, a murit. El a suferit un grav accident de motocicletă, iar apoi s-a aflat în comă. Vestea a întristat o întreagă comunitate, astfel că cei care l-au cunoscut și apreciat i-au adus un ultim omagiu. Acum, apropiații se pregătesc de înmormântare.

De ce a murit pilotul Mihai Vîrdol

Militarul a avut o carieră de succes, participând de-a lungul timpului la numeroase misiuni de evacuare medicală și transport. În plus, el s-a implicat chiar și în tragedia de la Colectiv, atunci când a ajutat la transportarea celor răniți grav la spitale din Europa. De asemenea, în timpul pandemiei de Covid-19, pilotul a efectuat zboruri de evacuare și transport pentru persoanele aflate în stare gravă.

Acum, cei apropiați se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum, după ce în urmă cu ceva timp a suferit un accident de motocicletă. Impactul a fost atât de puternic, încât o perioadă îndelungată s-a aflat în comă. Corpul său nu a mai supraviețuit, în ciuda eforturilor depuse de medici, astfel că în noaptea de miercuri, 29 iulie, au fost nevoiți să constate decesul.

Mesaje pline de regret după dispariția lui Mihai Vîrdol

Mihai Vîrdol a avut pasiunea pentru aviație încă din copilărie. El a fost inspirat de tatăl său, Daniel Vîrdol, fost pilot militar și instructor de aeronave MiG-21 și IAR-99 Șoim. De la vârsta de cinci ani a transmis tuturor că el va deveni pilot militar, urmându-și visul ani mai târziu. Armata Română i-a adus un ultim omagiu, prin intermediul unui mesaj publicat în mediul online.

Astăzi, cerul României este mai sărac. Ne luăm rămas-bun, cu inimile grele, de la colegul nostru, locotenent-comandorul Mihai Vîrdol, pilot militar al Bazei 90 Transport Aerian Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu. Există oameni care nu lasă urme doar prin ceea ce fac, ci și prin felul în care îi fac pe ceilalți să se simtă. Mihai a fost unul dintre ei. Un militar dedicat, un pilot de excepție, un camarad pe care te puteai baza în orice împrejurare și un om care și-a purtat uniforma cu onoare, modestie și demnitate. Astăzi, gândurile noastre sunt alături de familia sa, de cei dragi și de toți camarazii care au împărțit cu el cerul, misiunile și aceeași credință în onoare și datorie. Unele zboruri nu se termină niciodată. Ele continuă dincolo de nori, acolo unde doar cei mai buni ajung. Drum lin printre nori, camarade. Dumnezeu să te odihnească în pace!, au scris reprezentanții Armatei Române.

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