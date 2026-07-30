Calendar ortodox: Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce rânduieli bisericești se țin astăzi

Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului este marcat în calendarul ortodox înainte de începerea unuia dintre cele mai importante posturi de peste an. Din această zi, credincioșii se pregătesc pentru perioada de post și rugăciune care precede sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, respectând rânduielile și tradițiile bisericești specifice. Iată ce trebuie să facă cei care aleg să țină acest post și ce rânduieli bisericești au loc în această zi.

Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului – când este

Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului este ziua care precede începerea postului și marchează ultima zi în care credincioșii pot consuma alimente de origine animală. În mod obișnuit, acesta are loc pe 31 iulie, însă atunci când această dată cade într-o zi de miercuri sau vineri, lăsatul secului se mută pe 30 iulie, iar postul începe cu o zi mai devreme.

În anul 2026, Lăsatul secului are loc pe 30 iulie, iar Postul Adormirii Maicii Domnului începe vineri, 31 iulie. Perioada de post se încheie pe 15 august, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Adormirea Maicii Domnului.

Ce înseamnă Lăsatul secului

Pentru cei care aleg să țină postul, Lăsatul secului reprezintă ultima zi în care pot consuma carne, lapte, ouă, brânză și alte produse de origine animală înainte de începerea postului.

Potrivit tradiției creștine, însă, această zi nu este doar despre mâncare. Postul este văzut ca o perioadă de rugăciune, liniște sufletească și apropiere de Dumnezeu. Credincioșii sunt îndemnați să fie mai răbdători, mai înțelegători și mai atenți în relațiile cu cei din jur.

Deși mulți asociază termenul „sec” cu mâncarea de post, explicația este alta. Cuvântul provine din latinescul „saeculum”, care înseamnă „lume”, făcând trimitere la renunțarea, pentru o perioadă, la preocupările și obiceiurile lumești.

Cât durează Postul Adormirii Maicii Domnului

Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și ca Postul Sfintei Mării, este unul dintre cele patru mari posturi din calendarul ortodox. Acesta este mai scurt decât Postul Paștelui și Postul Crăciunului și se ține, în mod obișnuit, între 1 și 14 august, pregătind credincioșii pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august.

În anii în care data de 31 iulie cade miercurea sau vinerea, postul începe pe 31 iulie, după Lăsatul secului din 30 iulie. Totodată, dacă ziua de 15 august cade miercurea sau vinerea, postul se prelungește și în ziua sărbătorii, existând dezlegare la untdelemn, pește și vin.

Când este dezlegare la pește

În timpul Postului Adormirii Maicii Domnului există o singură zi cu dezlegare la pește. Aceasta este pe 6 august, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Schimbarea la Față a Domnului. În această zi, credincioșii au dezlegare și la untdelemn și vin.

Cum se ține postul

Rânduiala bisericească arată că Postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele mai aspre din timpul anului.

Potrivit Tipicului cel Mare și Ceaslovului Mare, lunea, miercurea și vinerea se recomandă ajunare până în jurul orei 15:00, după care se consumă hrană uscată. Marțea și joia se mănâncă legume fierte, fără untdelemn, iar sâmbăta și duminica este dezlegare la untdelemn și vin. Pe 6 august, de Schimbarea la Față a Domnului, este dezlegare la pește, untdelemn și vin.

În această perioadă, în biserici se citesc Paraclisele Maicii Domnului, iar credincioșii sunt încurajați să participe la slujbe și să îmbine postul alimentar cu rugăciunea și faptele bune.

Obiceiuri și tradiții de Lăsatul secului

În multe zone ale țării se păstrează tradiții legate de această zi.

Un obicei vechi spune că de Lăsatul secului este bine ca familia să se adune la masă alături de rude și prieteni, înainte de începerea postului.

În Câmpia Bărăganului, toate oasele și resturile de mâncare sunt strânse într-o față de masă și aruncate spre răsărit în dimineața următoare, ca simbol al încheierii perioadei în care se consumă alimente de dulce.

În județul Covasna, în seara de Lăsatul secului se aprind focuri purificatoare. Potrivit tradiției populare, acestea au rolul de a alunga răul și de a purifica gospodăria.

Istoria postului Adormirii Maicii Domnului

Originea Postului Adormirii Maicii Domnului datează din secolul al V-lea, când cinstirea Maicii Domnului a început să capete o importanță tot mai mare în Biserică.

La început, nu exista o regulă general valabilă privind perioada și durata postului. În unele regiuni se postea doar o zi, în altele patru sau opt zile, iar în anumite locuri nu se ținea deloc, deoarece Adormirea Maicii Domnului era privită exclusiv ca o sărbătoare a bucuriei.

Abia în anul 1166, la Sinodul Local de la Constantinopol, s-a hotărât ca în întreaga Ortodoxie postul să înceapă la 1 august și să dureze până la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, pe 15 august.

Rânduieli bisericești de Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului

În Postul Adormirii Maicii Domnului, credincioșii obișnuiesc să citească zilnic Paraclisul Maicii Domnului, alături de alte rugăciuni dedicate Fecioarei Maria.

Conform Tipicului bisericesc, în această perioadă se recomandă ajunarea în zilele de luni, miercuri și vineri, până la Ceasul al IX-lea (ora 15:00), după care se poate consuma hrană uscată.

Marțea și joia sunt îngăduite legumele fierte, fără untdelemn, iar sâmbăta și duminica există dezlegare la untdelemn și vin.

În ziua praznicului Schimbării la Față a Domnului, sărbătorit pe 6 august, este dezlegare la untdelemn, pește și vin.

Totodată, conform rânduielii bisericești, înainte de începerea Postului Adormirii Maicii Domnului, credincioșii obișnuiesc să se reunească în familie la o masă mare, plină cu de toate înainte de perioada de post și pregătire duhovnicească.

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