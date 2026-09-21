Asia Express, scoasă din grila Antenei 1. Ce se întâmplă luni, 28 septembrie

Surpriză neplăcută pentru fanii Asia Express! Emisiunea care îi poartă pe concurenți pe Drumul Mătăsii și îi provoacă la fiecare pas va lipsi, pentru scurt timp, din grila Antena 1. Telespectatorii care s-au obișnuit să urmărească aventurile participanților trebuie să știe că programul show-ului va suferi câteva modificări în perioada următoare.

Mai exact, Asia Express nu va fi difuzată luni, 28 septembrie, și luni, 5 octombrie. În acele seri, Antena 1 va oferi loc în grilă și va difuza meciurile României din Liga Națiunilor. Naționala va întâlni Bosnia pe 28 septembrie, iar pe 5 octombrie va juca împotriva Suediei. Ambele partide se dispută pe teren propriu și sunt programate să înceapă la ora 21:00.

Așadar, fanii emisiunii nu trebuie să își facă griji că Asia Express este retras definitiv. Este vorba despre o modificare temporară a programului, determinată de transmisiunile meciurilor echipei naționale.

Insula Iubirii anulată pentru meciul de fotbal

O schimbare asemănătoare îi vizează și pe cei care urmăresc sezonul aniversar al emisiunii Insula Iubirii. Show-ul continuă să fie difuzat, însă telespectatorii vor avea parte de o ediție în minus într-una dintre săptămânile următoare.

Vineri, 25 septembrie, Insula Iubirii nu va fi difuzată, întrucât postul va transmite partida dintre România și Suedia. În schimb, emisiunea va reveni pe micile ecrane sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 20:00.

În această perioadă, ambele producții se află în plin sezon și aduc în fiecare săptămână noi momente pentru telespectatori. Asia Express continuă aventura concurenților pe Drumul Mătăsii, în timp ce Insula Iubirii îi ține pe participanți în suspans pe parcursul celor 21 de zile în Thailanda. Prin urmare, telespectatorii trebuie să fie atenți la program pentru a nu rata următoarele ediții.

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