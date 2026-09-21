Dani Oțil l-a ironizat subtil pe Marcel de la Insula Iubirii. Filmarea s-a viralizat!

Dani Oțil se află în Malta pentru filmările noului sezon al emisiunii „Power Couple”, iar prezentatorul profită de timpul petrecut pe insulă pentru a le arăta urmăritorilor săi imagini din culisele deplasării. Printre fotografiile și clipurile publicate pe rețelele de socializare s-a numărat și o postare în care acesta a prezentat ceea ce a mâncat, dar și priveliștea spectaculoasă asupra Mării Mediterane.

Prezentatorul nu s-a limitat însă la a împărtăși imagini din Malta, ci a strecurat și o trimitere cu tentă ironică la unul dintre momentele devenite virale în jurul lui Marcel Andrei, fost concurent și actual participant al emisiunii „Insula Iubirii”. Dani Oțil a ales ca fundal sonor pentru clip una dintre replicile care l-au făcut și cunoscut pe Marcel în mediul online, transformând astfel postarea într-o glumă pe care urmăritorii săi au putut-o asocia imediat cu controversata afirmație despre Constanța și ocean.

Dani Oțil, ironie subtilă la adresa lui Marcel Andrei

Dani Oțil a ajuns în Malta în contextul filmărilor pentru noul sezon „Power Couple”, producție în care mai multe cupluri își testează relația printr-o serie de probe și situații menite să le pună la încercare atât răbdarea, cât și capacitatea de a colabora. Prezentatorul este implicat în desfășurarea competiției, iar perioada petrecută în Malta îi oferă și ocazia de a surprinde atmosfera locului și de a împărtăși momente din timpul filmărilor cu comunitatea sa din mediul online.

Într-unul dintre cele mai recente clipuri publicate pe Instagram, Dani Oțil le-a arătat urmăritorilor o parte din experiența sa gastronomică din Malta. În același timp, camera a surprins peisajul marin din apropiere, cu Marea Mediterană în fundal. Alegerea sunetului nu a trecut însă neobservată, mai ales în contextul în care acesta face trimitere la o replică devenită virală după apariția lui Marcel Andrei în „Insula Iubirii”.

Modul său de exprimare, accentul, combinațiile de cuvinte și replicile spontane au generat numeroase reacții în mediul online. Unele dintre expresiile sale au fost preluate de internauți și transformate în glume sau materiale virale, iar personajul său a rămas asociat cu o serie de momente devenite populare pe rețelele de socializare.

Unul dintre momentele despre care s-a discutat intens a avut loc în timpul unei întâlniri cu Sandra, una dintre ispitele feminine ale sezonului. În cadrul date-ului, Marcel a făcut referire la faptul că Sandra este originară din Constanța și a asociat orașul de la malul Mării Negre cu ideea de ocean și cu un anumit stil de viață. Afirmația a atras imediat atenția, deoarece Constanța este situată la Marea Neagră, nu la Oceanul Atlantic sau la un alt ocean.

„La tine e bine că stai în ”Costanța”, ai oceanul, ești aproape. E ok. Și dacă plouă sau e frig sau alea, ai oceanul, e alt vibe”, a spus Marcel.

VEZI ȘI: Gabriela Prisăcariu a trecut prin momente de panică în avion. Vacanța mult așteptată a început cu o sperietură zdravănă pentru familia Oțil: „Nu am avut în viața mea așa ceva!”

Gabriela Prisăcariu este „polițistul rău” din familie! Soția lui Dani Oțil își educă fiul cu reguli clare: „Trebuie să aibă o limită”