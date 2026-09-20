Ce cadou au primit Dorian Popa și Andreea la nuntă. Au rămas fără cuvinte: „Nu pot să cred”

Dorian Popa și Andreea au avut parte de o nuntă frumoasă, pe 24 aprilie 2026, iar evenimentul a fost presărat cu momente speciale. Printre acestea s-a numărat și un cadou care i-a uimit pe cei doi și care a avut o însemnătate aparte pentru povestea lor de iubire.

Dorian Popa și aleasa inimii sale și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii organizate la Buftea. Cununia civilă a avut loc pe malul lacului, într-un decor elegant, pregătit cu atenție până la cele mai mici detalii.

Petrecerea a continuat alături de aproximativ 120 de invitați, printre care s-au aflat persoane apropiate cuplului. Atmosfera a fost una rafinată, iar meniul ales pentru eveniment a inclus preparate de tip fine dining, printre care ravioli cu homar și caviar. Nunta a fost pusă la punct într-un timp record, aproximativ patru săptămâni.

Ce cadou au primit Dorian Popa și Andreea la nuntă

La un moment dat, influencerul a deschis cadoul primit de la prietenii săi, Bogdan IBM și Danu, iar reacția lui a arătat cât de mult l-a impresionat surpriza. Era vorba despre două păpuși realizate manual, care îi reprezentau pe Dorian și Andreea, alături de Cheluțu.

Detaliul care a făcut darul și mai special a fost faptul că figurinele purtau ținutele pe care cei doi le-au avut în timpul vacanței din Maldive. Astfel, prietenii au reușit să transforme o amintire importantă din relația lor într-un obiect pe care mirii îl vor putea păstra mult timp.

„O și deschid acum. Facem unboxing la nuntă. WOW. Cât de frumos e. Chemați-o pe nevasta-mea. Li se mișcă capetele, nu pot să cred. WOW. Vai, cât de tare. Nu pot să cred. Ia uite iubirea mea. Să o punem la masa noastră”, a spus Dorian Popa. „Cât de tare. E și cheluțu. Sunt îmbrăcați sunt am fost în Maldive.”, a fost reacția Andreei.

Cadoul a fost însoțit și de un mesaj emoționant, prin care cei care l-au oferit au subliniat că legătura dintre Dorian Popa și Andreea este mult mai greu de redat decât printr-o simplă creație. Pentru miri, surpriza a devenit astfel una dintre amintirile aparte ale zilei în care și-au început oficial viața împreună.

„În încercarea de a vă contura în miniatură, ne-am dat seama că frumusețea voastră reală întrece orice strădanie sau efort ce nu poate fi modelată sau redată pe deplin. Ceea ce aveți voi este mult mai special și autentic decât orice creație. Sperăm ca acest mic dar să vă aducă aminte mereu de emoția pe care ați simțit-o în unul dintre cele mai deosebite momente din viețile voastre. Casă de piatră, vă îmbrățișam!”, a fost mesajul transmis de prietenii lor.

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